Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Der Startschuss fällt am Donnerstag, 20. August, um 17 Uhr. Dann kann auf Schnäppchenjagd gegangen werden. Alles, was in den vergangenen Monaten in Hennigsdorfs Fundbüro abgegeben wurde und nach einer halben Jahr seinen Besitzer nicht gefunden hat, wird unter www.sonderauktionen.net oder auf Hennigsdorfs Homepage www.hennigsdorf.de versteigert.

Den größten Teil der 44 Versteigerungsobjekte, die von der Bentheimer Softwarhaus GmbH angeboten werden, stellen Fahrräder. 30 Drahtesel können ersteigert werden. Darüber hinaus werden unter anderem eine Reihe von Handys, Gold- und Silberschmuck sowie eine hochwertige Sonnenbrille angeboten.

Die Auktion dauert zehn Tage. Allerdings können Interessenten schon eher eines der Fundstücke ihr Eigen nennen. Die Objekte gehen mit einem hohen Startpreis ins Rennen, der in regelmäßigen Abständen fällt. Es kann also jederzeit zugeschlagen oder auf ein günstigeres Angebot gewartet werden. Möglich ist es auch, den eigenen Wunschpreis als Gebot abzugeben. Dann erhält derjenige automatisch den Zuschlag, wenn sein Angebot erreicht wurde. Die Teilnahme an der Versteigerung ist kostenlos.