MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein junger Mann hat am Dienstagabend in einem Einkaufszentrum in Eisenhüttenstadt einen Polizisten angegriffen, nachdem dieser ihm einen Platzverweis aussprach. Auf dem Weg zur Polizeiwache beleidigte der 19-Jährige dann noch weitere Beamte.

Zuvor hatte das Sicherheitspersonal des Einkaufszentrums in der Nordpassage den Mann dabei beobachtet, wie er Schmierereien an einem Müllbehälter aufbrachte. Sie informierten die Polizei und hielten den 19-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Die Polizisten sprachen dem offensichtlich alkoholisierten Mann einen Platzverweis aus. Als er dem nicht nachkam, drohten sie ihm, den Platzverweis durchzusetzen. Daraufhin schlug der 19-Jährige unvermittelt einen Beamten. Daraufhin wurde der Angreifer in Polizeigewahrsam genommen.

Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung.