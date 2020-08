René Wernitz

Rathenow (MOZ) Seit Jahren gibt die Kulturzentrum Rathenow GmbH Kalender im Format A3 mit historischen Aufnahmen aus der Kreisstadt heraus. Wegen stark limitierter Auflage stellen sie insbesondere für Sammler ein begehrtes Objekt dar.

"Zwischen dem Deckblatt und der Rückseite stecken nicht nur die 12 Monatsblätter, sondern auch viel Recherche- und Grafikarbeit. Limitiert auf 150 Stück ist der Kalender etwas Besonderes, Einmaliges, bestens geeignet zum Verschenken und natürlich auch Selbst-Behalten", so Sylvia Wetzel, Sprecherin des Kulturzentrums. Zu jedem Bild gebe es auf der Rückseite detaillierte Informationen, und so werde auch dieser Kalender, wie seine Vorgänger, zu einem wichtigen Stück Heimatgeschichte. Der Verkauf startet am 1. September. Erhältlich sind die Kalender zum Stückpreis von 20 Euro im Museumsshop, der sich im Dachgeschoss des Kulturzentrums befindet. Dieser ist dienstags bis sonntags von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Mehr Infos zum Haus auf www.kulturzentrum-rathenow.de.