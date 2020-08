Helmut Kautz

Brück/Marienfließ Nach über 400 Kilometern Fahrt überqueren am 18. August sieben Pferdewagen die ehemalige innerdeutsche Grenze. Am Sonnabend, 22. August, werden die Friedensfahrer in Marienfließ durch den Ministerpräsidenten Woidke begrüßt.

"Ganz friedlich überquerte der Friedenstreck im 30igsten Jahr der deutchen Einheit die ehemalige innerdeutsche Grenze bei Diesdorf. Mehr als 400 Kilometer hatte hat der Treck da schon hinter sich. 31 Pferde und 62 Personen waren da schon dabei. 15 kleine Jerusalemfriedensglocken wurden verteilt", so Helmut Kautz. "Jetzt geht es mit großen Schritten über Mechau, Seehausen,Perleberg und Putlitz dem Ziel Marienfließ entgegen." Ministerpräsident Woidke wird die Mannschaft aus Mensch und Pferd dort am 22. August um 16.00 Uhr empfangen.