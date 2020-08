MOZ

Neuruppin An den Neuruppiner Wallanlagen muss wieder Rattengift ausgelegt werden. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Nachdem Hinweiseim Rathaus eingegangen waren, dass dort wieder die Nager gesehen wurden, sind zwischen Tempelgarten und Fontane- sowie Schäferstraße sechs mit Stahlseilen gesicherte Boxen zur Bekämpfung von Ratten aufgestellt. Der Bereich sollte weitestgehend gemieden werden, empfiehlt die Stadtverwaltung.

Die Rattenköder enthalten das Gift Difenacoum, womit Kinder und Haustiere keinesfalls in Kontakt kommen sollten. Bei versehentlicher Aufnahme, kann es zu Erbrechen führen. Schilder mit entsprechendem Gefahrenhinweis werden aufgestellt. Die Bekämpfung der Ratten ist laut Rathaussprecherin Michaela Ott mit dem Gesundheitsamt des Landkreises abgestimmt und stellt eine Erweiterung der bereits im Tempelgarten stattfindenden Bekämpfung dar. Auch dort werden Gäste an allen Zugängen darauf hingewiesen. In den Randbereichen des Tempelgartens befinden sich ebenfalls sechs Boxen zur Rattenbekämpfung.

Die Dauer der Aktion hänge davon ab, wie lange die Köder angenommen werden. "Wir bitten die Bevölkerung um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Situation", so Ott.