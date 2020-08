Tilman Trebs

Sommerfeld (MOZ) Die Sana Rehabilitationsklinik in Sommerfeld ist ab sofort wieder für die Patienten geöffnet. Das teilte der Sprecher der Sana Kliniken, André Puchta, am Mittwoch in Berlin mit.

An der Sommerfelder Klinik waren Anfang August zunächst eine Patientin und dann ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Behörden veranlassten daraufhin ein Reihenuntersuchung, bei der die Infektion bei einem weiteren Patienten und bei einem weiteren Mitarbeiter nachgewiesen wurde. Die Betroffenen waren zügig isoliert und ein Aufnahmestopp für neue Patienten verhängt worden. Das Gesundheitsamt lobte das Krisenmanagement der Kliniken bereits vor zwei Wochen.

"Alle weiteren ausgewerteten Testergebnisse für Patienten und Mitarbeiter sind negativ ausgefallen", sagte Puchta am Mittwoch. Die Kreisverwaltung hatte bereits vor einer Woche Entwarnung gegeben. Damals standen aber noch 22 Patienten, und sechs Mitarbeiter, die Kontakt zu Infizierten hatten, noch unter Quarantäne.

Um das Infektionsrisiko möglichst niedrig zu halten, bleibt die Sana Klinik für Besucher aber weiterhin generell geschlossen.

