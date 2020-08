BRAWO

Brandenburg Zeugen meldeten der Polizei am Mittwochvormittag einen Mann, der an der Luckenberger Brücke offenbar mehrere Passanten grundlos geschubst und angespuckt haben soll. Als die Beamten kurz darauf eintrafen, haben sie den beschriebenen Mann in der Straße An der Stadtschleuse festgestellt und kontrolliert. Der angetrunkene 38-Jährige Mann, der offenbar ohne festen Wohnsitz in der Havelstadt lebt, beleidigte dabei die Polizeibeamten. Er wurde anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Brandenburg gebracht. Zuvor durchsuchten sie den Mann und fanden ein nach dem Waffengesetz verbotenes Pfefferspray auf, was sie sicherstellten. Neben einer Strafanzeige wegen Körperverletzung wurden außerdem Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Beleidigungen gegen den Mann eingeleitet.