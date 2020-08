René Wernitz

Rathenow (MOZ) Mehrere Zeugen meldeten am Dienstagabend über Polizei-Notruf, dass es in der Steinstraße in Rathenow eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben habe. Ersten Ermittlungen zufolge hatte es zunächst eine verbale und dann eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einer 17-Jährigen und einer 26-Jährigen gegeben, bei der beide leicht verletzt wurden.

Nach dem Streit zwischen den beiden soll ein Bekannter der 26-Jährigen an den Ort des Geschehens gekommen sein. Zeugenaussagen zufolge stieg der Mann mit einem Baseballschläger aus einem Auto aus und ging damit auf die 17-Jährige und zwei Begleiterinnen zu. Dann soll er mit dem Schläger auf eine Parkbank, die sich in unmittelbarer Nähe befand, geschlagen haben. Dabei wurde niemand verletzt. An der Bank waren keine Beschädigungen zu erkennen.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es wurden wechselseitige Anzeigen wegen Körperverletzung gegen die beiden Frauen sowie eine Anzeige wegen Bedrohung gegen den Mann aufgenommen.