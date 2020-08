dpa

Berlin (dpa) Der 30-jährige Iraker, der für den Anschlag auf der Berliner Stadtautobahn verantwortlich sein soll, kam als Asylbewerber nach Deutschland.

Nachdem sein Asylantrag abgelehnt worden sei, lebe er mit einer Duldung in Berlin, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Senatskreisen.

Demnach war zunächst noch unklar, wann er nach Deutschland kam. Nach Fotos von seinem Facebook-Profil war er mindestens 2016 schon in Berlin. Bis Herbst 2019 sei er in einer Gemeinschaftsunterkunft im Stadtteil Altglienicke untergebracht gewesen. Danach habe er eine Wohnung im Bezirk Reinickendorf bezogen, in der er mit großer Wahrscheinlichkeit gemeinsam mit seinem Bruder lebe.

Die Staatsanwaltschaft hatte ebenfalls mitgeteilt, dass der Festgenommene in Deutschland geduldet werde, ohne weitere Details zu nennen. Sie geht von einem islamistischen Motiv aus. Nach Erkenntnissen der Ermittler machte er am Dienstagabend auf der Autobahn 100 am südwestlichen Rand der Innenstadt mit seinem Auto "quasi Jagd" auf Motorradfahrer und verletzte sechs Menschen, drei davon schwer.

Alle Informationen zum mutmaßlich islamistischen Anschlag auf der Stadtautobahn in Berlin.