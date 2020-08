Oliver Schwers

Schmiedeberg (MOZ) Eigentlich will einer der Anwohner aus Schmiedeberg nur schnell mal eine Angel ins Wasser werfen. Doch was er da sieht, schockiert ihn: Auf dem idyllischen Dorfsee mitten im Ort treiben massenhaft tote Fische. Karpfen, Hechte, Schleiche, Barsche, kleine und große – alle hinüber. Der Teich hat dermaßen unter der Trockenheit und Hitze gelitten, dass das Wasser schon um 75 Zentimeter zurückgegangen ist.

Eiligst schlägt der Angler bei den Nachbarn Alarm, weist auf die Katastrophe hin. Das Gewässer ist bei den Schmiedebergern hoch beliebt, wurde vor etlichen Jahren liebevoll saniert. Von seinem Fenster aus kann Georg Krenzin direkt auf den See schauen. Er denkt: "Du kannst bloß eins machen und eine Pumpe bauen." Auf diese Weise kommt das Wasser in Bewegung, kann den fehlenden Sauerstoff aufnehmen. Denn das ist die Ursache für den plötzlichen Fischtod.

15.000 Liter pro Stunde

Krenzin holt zunächst einen Kompressor, schließt einen langen Schlauch an und pumpt einfach Luft direkt in den Teich. Dann bastelt er eine starke Pumpe an einen Balken und verankert sie im Wasser. Ununterbrochen schießt der Strahl in die Luft und wieder in den See. 15 000 Liter pro Stunde. Sein Nachbar, der 90-jährige Werner Konwert, macht mit. Eine mobile Pumpe auf einem Rad wird ans Ufer gerollt. Aus dem Gartenschlauch pläddert das Wasser ohne Unterlass. Die Stromleitungen führen in die umliegenden Häuser.

Bis zu sechs Pumpen gleichzeitig

Dann setzt sich Georg Krenzin in den Kahn und holt die toten Fische aus dem Wasser: 45 bis zu 80 Zentimeter große Hechte zählt er, 12 dicke Karpfen, viele kleine Fische. Anglerherzen bluten.

Auf der gegenüberliegenden Seite des rund einen Hektar umfassenden Dorfteichs laufen die Anlieger auch zum Ufer. Überall folgen sie dem Beispiel. Einer baut eine Wasser-Schuss-Einrichtung auf ein Boot. Andere legen dicke lange Schläuche in den See. Teilweise laufen bis zu sechs Pumpen gleichzeitig.

"Es tut einem doch im Herzen weh, wenn ein ganzer See jappst", schildert Krenzin die Beweggründe für das spontane Bürgerengagement. Der See ist an einen Fischer verpachtet. Die Angler setzen die Besatzfische mit ein. Erst vor Kurzem sind noch Aale dazugekommen.

Die Rettungsaktion scheint Erfolg zu haben. Am nächsten Tag treiben nur ein paar kleine Bleie auf dem Wasser. Am dritten Tag hat das Fischsterben ein Ende. Und dann kommt auch völlig unerwartet ein heftiger Regen, der für Abkühlung sorgt und Oberflächenwasser nachspült. "Es sind noch genug Fische drin", sagt Werner Konwert.

Weitere Fälle in der Uckermark

Auch in anderen Dörfern der Uckermark haben Angler, Fischer und Anwohner die Gefahr längst erkannt. In Mürow wird der Dorfteich erneut mit einem Gerät belüftet. Hilfsaktionen gab es bereits im Altkreis Prenzlau über die Feuerwehren. Die haben dicke Pumpen.

Harald Wendt vom Umweltamt der Kreisverwaltung ist froh über die Eigeninitiative der Schmiedeberger. "Es wird aber in diesem Jahr wohl noch weitere Fälle solcher Art geben. Denn von den ausbleibenden Niederschlägen sind selbst große Seen betroffen, deren Pegel stark zurückgehen. Die Ursache für das Fischsterben ist meist tatsächlich der Sauerstoffmangel. Die Tiere sind körperlich geschwächt. Und wenn dann plötzlich ein Gewitter kommt, kann es passieren, dass auch noch der Grund aufgewühlt wird und die Situation noch verschärft."

Jetzt hoffen die Leute in Schmiedeberg und anderswo auf den ersehnten Regen, der die Seen wieder auffüllt.