Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Mit einer großen Testreihe in Schulen und Kitas will das Land Brandenburg den Coronavirus unter Kontrolle halten. Auch sechs Einrichtungen aus Oberhavel nehmen an der Testreihe teil. Welche Schulen und Kindertagesstätten das sind, will das Bildungsministerium aus Datenschutzgründen nicht verraten. Nach Recherchen dieser Zeitung soll es sich jedoch um die Libertasschule in Löwenberg, sowie eine Grundschule, ein Gymnasium und drei Kitas handeln.

Mit den Coronatests soll überprüft werden, ob die Maßnahmen für den Regelschulbetrieb seit 10. August ausreichen. "Das läuft stichprobenartig", sagte am Montag Ulrike Grönefeld, Sprecherin des Brandenburger Bildungsministeriums. Ziel ist es, bis Ende August 2020 ein Prozent aller Kita- und Schulkinder in Brandenburg einmal auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet zu haben. Das sind bis zu 1 074 Kita-Kinder und bis zu 2 944 Schülerinnen und Schüler. Gemeinsam mit den Landkreisen und kreisfreien Städten hat das Gesundheitsministerium zwölf Kitas und das Bildungsministerium 72 Schulen, darunter zwölf Schulzentren (kombinierte Grund- und Oberschulen beziehungsweise Grund- und Gesamtschulen), ausgewählt. Das Angebot ist freiwillig. Die Kosten trägt das Land.

Derzeit findet der Unterricht im Landkreis ohne Maskenpflicht und Auflagen für den Mindestabstand statt.