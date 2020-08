Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Weil sich die Versprechen auf blühende Landschaften nicht so wirklich erfüllen, glauben die Ermittler, dass zwei Mädchen einfach ihr Kaff verlassen haben, um ein besseres Leben zu führen.

Doch auch diese Hoffnung wird enttäuscht. Man findet die verstümmelten Leichen der beiden Teenager in der Nähe ihres Wohnortes in Mecklenburg-Vorpommern. Nun müssen die Kommissare Stein (West) und Bach (Ost) doch richtig zusammenarbeiten. Denn Sympathie war es bestimmt nicht beim ersten Zusammentreffen. Der Hamburger eher der sehr korrekte und dadurch auch aufmüpfige Typ, der andere ein Haudrauf, immer am Rande der Legalität. Doch Bach und Stein raufen sich zusammen, gar so etwas wie Freundschaft keimt auf, dann holen Vergangenheit und Gegenwart die beiden wieder ein.

Wer es düster und und unbehaglich mag, so in etwa wie bei True Detective, der ist hier genau richtig. Denn das Kriminalstück von Christian Alvart will ganz offensichtlich nicht, dass sich der Zuschauer wohlfühlt. Jahreszeit Winter, Setting grau und einsam, Typen allesamt eigenartig, das Verbrechen grauenhaft. Und doch zieht das Geschehen den Betrachter in den Bann, bemerkt der kaum, dass man die Handlung auch deutlich kürzer als mit 130 Minuten hätte zuende bringen können. Alvert versteht es, ohne großes Brimborium das Spannungslevel hoch zu halten. Und wenn der Hauptstrang mal einen Durchhänger hat, wird eben ein Nebenplot aufgemacht, der für mehr Stimmung sorgt. Wirklich geschickt, selbst wenn der Regisseur dafür ganz tief in die ost-west-deutsche Klischee-Kiste greifen muss. Denn mal ehrlich: "Fortschritt" hieß doch höchstens eine LPG in der DDR oder ein Sportverein, aber niemals eine Hotel. Die Stasi spukt auch in der Nachwendezeit mit rum, ohne dass dies substanziell etwas an der Handlung ändern würde und der böse Wessi-Unternehmer ist dann gleich für mehrere Spekulationen gut, trägt Hut und hat weiche Hände. Dass allerdings so gut wie jeder in der Meck-Pom-Einsamkeit eine Knarre besitzt ist dann irgendwie doch zuviel.

Alvart setzt die durchaus spannende Handlung sehr gekonnt und kühl ins Bild, lässt Drohnenaufnahmen für stimmungsvolle Ansichten sorgen, die den Eindruck der trostlosen Weite grandios visualisieren. Und heruntergekommen ist sowieso alles. Man fragt sich, wo es noch solche Ortschaften gibt. Selbst die ständig nuschelnden Hauptdarsteller passen ins Gesamtkonzept. Also: Gut gemacht.

Genre: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 129 Minuten; Verleih: Eurovideo; Regie: Christian Alvart; Trystan Pütter, Felix Kramer, Nora Waldstätten; D 2020