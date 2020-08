MOZ

Neuruppin Der Neuruppiner Carnevals Club trauert um Bernd Breuer. Das Gründungsmitglied des Vereins ist am Freitag im Alter von 58 Jahren verstorben. Nach RA-Informationen war Breuer bei einer privaten Veranstaltung in Wulkow zusammengebrochen und kurz darauf verschieden. Die Todesursache ist noch unklar. "Das ist wirklich furchtbar. Keiner kann es begreifen", heißt es aus dem Verein.

Bernd Breuer war einer der prägenden Gestalter des NCC. Er hatte den Club Mitte der 1980er-Jahre mitgegründet und war über viele Jahre Präsident des Elferrates. Zuletzt war er als Außenminister tätig, seine Frau Birgit Breuer steht dem NCC als Präsidentin vor. Auch die beiden Töchter sind ihr Leben lang im Verein aktiv und prägen die Funkengarde. "Wir wissen gar nicht, wie wir weiter machen sollen", heißt es vom Carnevalsclub.

Bernd Breuer hatte in den 1980er-Jahren in den Elektrophysikalischen Werken (EPW) gearbeitet. Für eine Betriebsinterne Faschingsfeier war bereits 1979 der Anfänger-Carnevals-Club (ACC) gegründet worden. Es wurden damals vorgefertigte Reden aus Kabarettbüchern zitiert und Kostüme aus gelbem Fahnenstoff hergestellt.1984 tauften die Mitglieder die Gruppe in NCC um. Die Spaßtruppe erhielt einen Elferrat, Tanzgruppe und Männerballett. 1988 wurde in Neuruppin die Tradition eingeführt, dass der Präsident des Elferrats zur Fünften Jahreszeit die Macht im Rathaus übernimmt und den symbolischen Rathausschlüssel erhält.

Nach der Wende traten viele Mitglieder aus und der Karneval fiel für ein Jahr aus. Breuer blieb und der NCC erholte sich auch mit Hilfe des Verkehrsvereins Ruppiner Schweiz. Bis zuletzt blieb Breuer dem Club reu und war maßgeblich an der Programmgestaltung und Außendarstellung des Vereins beteiligt.

Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) erfuhr am Dienstag von dem schmerzlichen Verlust. "Es ist sehr sehr bedauerlich. Es ist ein guter Freund und guter Partner gestorben", so Golde. Breuer arbeitete in den beiden städtischen Kulturhäusern Pfarrkirche und Stadtgarten. "Er war ein sehr guter Mitarbeiter und sehr engagiert um das kulturelle Leben der Stadt, beruflich wie privat", so Golde. "Bernd Breuer ist nicht einfach zu ersetzen. Er wird eine große Lücke reißen. Ich wünsche seiner Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit."

Breuer hinterlässt eine Frau, zwei Töchter und zwei Enkelkinder.