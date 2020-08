Das neue Symbol der Stadt Lieberose: die LiebeRose. Feierliche Taufe ist am 21. August in der Schlossgärtnerei. © Foto: Stadt Lieberose

red

Lieberose (MOZ) "Es gibt eine neue Rosenart auf der Erde. Und sie trägt den Namen unserer Stadt", teilt die ehrenamtliche Bürgermeisterin Petra Dreißig voller Begeisterung mit. "Sie wurde extra für Lieberose gezüchtet, um von hier aus die Liebe, durch das Symbol der Rose, in die Welt zu tragen." Es war Dreißigs Idee, für Lieberose eine eigene Rose züchten zu lassen. Bei dem schönen Ortsnamen liege es doch auf der Hand, eine eigene Rose zu haben.

Dreißig war das schon vor Beginn ihrer bislang gut einjährigen Amtszeit klar, und so setzte sie sich neben anderen Aufgaben gleich daran, diese Idee in die Tat umzusetzen. Kein leichtes unterfangen, da sie bei vielen Initiativen auf die Spendenbereitschaft heimatverbundener Bürger angewiesen ist. Aber: Nun ist es offiziell und die Initiatorin froh und stolz. "Diese Rose soll ein Symbol unserer Stadt werden", aber noch mehr als die Aufmerksamkeit für ihre Stadt Lieberose liegt Petra Dreißig der symbolische Wert am Herzen, für den diese Rose steht. Mit dem neuen Wahrzeichen der Stadt appelliert sie an den Zusammenhalt und das Miteinander aller. Denn nur das Austauschen unterschiedlicher Ansichten trage zu Vielfalt und Demokratie bei, so die Bürgermeisterin. "Ich möchte mit dieser Aktion das Gemeinschaftsgefühl stärken, Freude bereiten, Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, aufeinander zugehen und von hier aus durch diese Rose ein Zeichen der Liebe und des Miteinanders in die Welt hinaustragen", betont die gläubige Christin. "Denn die Liebe ist der Grundwert, der alle Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbindet." Auch Facetten der Liebe wie Respekt und Verzeihen, aufeinander Zugehen und Vergeben sollen wieder mehr ins Bewusstsein rücken. Auch bei Auseinandersetzungen und Streitgesprächen zu lokalpolitischen Fragen, die oft mit viel Temperament geführt werden.

Blütenreiches Wahrzeichen

Gezüchtet hat die LiebeRose Franz Wänninger aus Altenstadt an der Waldnaab in Süddeutschland. Rosen sind sein Leben und unter dem Motto "Rosen zum Träumen" kümmert sich der vielfach ausgezeichnete Rosenzüchter liebevoll um jedes einzelne Blatt. Seine Begeisterung sowie sein gefragter Sachverstand haben ihren Weg nun auch nach Lieberose gefunden. Er ist stolz auf die spezielle Züchtung der ersten Rose für Lieberose: "Diese Rose ist eine Strauchrose, die unter guten Bedingungen fast nie ganz ohne Blüten ist. Ihre schönen großen Blüten verströmen einen leichten angenehmen Duft verschiedener Duftrichtungen. Das Rot variiert je nach Blütenstand und macht aus dieser Rose etwas Besonderes." An einem guten Standort wachse sie 150 bis 180 Zentimeter hoch. Die LiebeRose wird am Tauftag zum ersten Mal gezeigt. Danach wird sie zunächst unter Verschluss bleiben. Es wird also ein besonderes Ereignis. Wer möchte, darf sogar selbst diese Rose taufen. "Es wird ein Tag der Freude sein, der sich in viele weitere einreihen soll, auf den wir gemeinsam stolz sein können.", so Petra Dreißig.

Bürgerstiftung offiziell

Parallel zur Rosentaufe am Freitag wird noch ein weiteres Herzensprojekt der Bürgermeisterin geboren werden: die Bürgerstiftung, die nach langer Wartezeit nun doch endlich offiziell vom Land Brandenburg als rechtsfähige Stiftung anerkannt und ins Stiftungsverzeichnis aufgenommen worden ist. Hier können Bürger für sie wichtige Projekte direkt anregen, fördern und umsetzen. Und damit ihre Stadt direkt mitgestalten.

Infos: Lieberose lädt ein zur feierlichen Rosentaufe für die "LiebeRose" am 21. August, 16 Uhr, in der Schlossgärtnerei Lieberose (Schloßpark 1, 15868 Lieberose) mit kleinem Rahmenprogramm und geselligem Zusammensein