Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Feste Blitzer auf den Autobahnen auf dem Berliner Ring lösen manchmal aus, obwohl die 120 Kilometer pro Stunde nicht erreicht sind.

Das führt zu Klagen und Widersprüchen gegen Bußgeldbescheide. Zur Sachlage fragte Andrea Linne bei Verkehrsrechtler Andreas Junge nach, der viele Barnimer und Oberhaveler bereits erfolgreich vertreten hat.

Herr Junge, auf dem Weg nach Finowfurt an der A11, auf der A10 Richtung Barnim, km 2,3, stehen Messgeräte der Marke Poliscan Speed. Ebenso am Kreuz Oranienburg. Wie bekannt ist, kommt es immer wieder vor, dass Verkehrsteilnehmer in diesen Bereichen geblitzt werden, obwohl sie die gültigen 120 km/h eingehalten haben. Wie kommt das?

Es kommt immer wieder zu technischen Fehlern bei Geschwindigkeitsmessungen. Grund hierfür sind entweder Fehler beim Aufbau und bei der Bedienung des Geräts oder Fehler bei der Auswertung der Messungen. Grundsätzlich sind moderne Messgeräte verlässlich. Die Fehlerquelle ist wie so häufig der Mensch.

Wie groß ist dennoch der Erfolg, gegen einen drohenden Bußgeldbescheid Einspruch einzulegen? Was ist dabei zu beachten und was raten Sie Betroffenen?

Ganz allgemein kann man konstatieren, dass etwa jeder dritte Bußgeldbescheid rechtlich oder technisch angreifbar ist. Dies hat nicht immer einen Freispruch vor Gericht zur Folge, aber eröffnet Möglichkeiten zur Verfahrensbeendigung ohne gravierende Konsequenzen wie Punkte in Flensburg oder Fahrverbote. Betroffene sollten frühzeitig einen im Ordnungswidrigkeitenrecht spezialisierten Rechtsanwalt beauftragen, am besten schon bei Eingang des Anhörungsbogens, denn häufig kann schon auf "Behörden­ebene" – also vor Erlass eines Bußgeldbescheids – ein gutes Ergebnis erzielt werden. Ist ein Bußgeldbescheid erst in der Welt, muss regelmäßig die Messung durch einen Sachverständigen für Verkehrsmesstechnik geprüft werden. Dies ist nicht billig, daher sollte jeder Autofahrer schon im Vorfeld über eine Rechtsschutzversicherung für das Verkehrsrecht verfügen. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Rat für jeden Verkehrsteilnehmer.

Welche Schwächen sind zu den eingesetzten Messgeräten bekannt, die Fahrzeuge aus einer festen Fahrtrichtung blitzen und manchmal offenbar schon auf bestimmte Reifenprofile reagieren?

In Deutschland werden nur Geschwindigkeitsmessgeräte eingesetzt, die eine Bauartzulassung der Physikalisch-technischen Bundesanstalt (PTB) erhalten haben. Trotzdem stellen Sachverständige unterschiedliche Messgeräte immer wieder auf den Prüfstand. So wurde schon bei den verschiedensten Messstellen die Aufstellung der Messgeräte gerügt. Derzeit prüfen viele Sachverständige den Einfluss neuartiger LED-Scheinwerfer auf Messgeräte mit optischen Sensoren, bisher ohne Ergebnisse. Hierzu muss man wissen, dass einige Sachverständige eng mit den Herstellern von Messgeräten zusammenarbeiten, sodass hier bei Erkenntnissen zu Messfehlern wenig Interesse daran besteht, entsprechende Veröffentlichungen zu verantworten.

Was gibt es zur Beschilderung zu sagen? So steht kurz hinter der Abfahrt Lanke nur ein Hinweisschild auf vorgeschriebene 120 Stundenkilometer wegen eines fehlenden Standstreifens. Eine Wiederholung gibt es nicht. Kurz vor dem Dreieck Barnim auf dem Berliner Ring wird erst nach der Messstelle auf die gültige Geschwindigkeit hingewiesen. Ist das rechtlich angreifbar?

Es genügt grundsätzlich, wenn die zulässige Geschwindigkeit einmal vor der Messstelle ausgewiesen ist. Im Detail gibt es hierzu Verwaltungsvorschriften. Hier ist es eher eine Frage des Einzelfalls, ob etwa ein nur auf einer Straßenseite und im weiteren Streckenverlauf nicht wiederholtes Schild dem Fahrer gar nicht ersichtlich werden konnte, weil es durch einen auf Höhe des Schildes überholten Lkw verdeckt war. Auch hier bieten sich Angriffspunkte in der Verteidigung, die man zur Verhandlung über eine Herabsetzung der Geldbuße oder ein Absehen vom Fahrverbot nutzen kann.

Bei den Poliscan Speed-Geräten wird das Tatfoto mit Auswerterahmen nicht von den Geräten selbst erstellt, sondern über eine Software namens TuffViewer. Was gibt es dabei rechtlich zu beachten oder zu hinterfragen?

Das Messgerät Poliscan Speed ermittelt den jeweiligen Geschwindigkeitswert unter Bezug des Lidarlasers. Vereinfacht ausgedrückt, sendet das Messgerät Laserstrahlen aus und ermittelt über die Laufzeit die Geschwindigkeit. Wie der Hersteller dem von mir häufig beauftragten Sachverständigen vom Ingenieurbüro Lausitz mitteilte, tastet der Messwertaufnehmer das Rückstrahlsignal mit einer zeitlichen Auflösung ab. Diese beträgt 312,5 Millimeter und könnte bei Berechnungen zu abweichenden Messwerten führen. Inwieweit diese Abweichungen außerhalb der Toleranz liegen, kann nur ein Gutachten im Einzelfall für die konkrete Messung zweifelsfrei klären. Zur Einblendung des Auswerterahmens im Beweisbild hat der Hersteller schon häufiger gegenüber von mir beauftragten Sachverständigen Stellungnahmen abgegeben. Allerdings blieb er bisher eine technisch nachvollziehbare Erklärung schuldig.

Sie haben selbst Erfahrungen an hiesigen Amtsgerichten. Wie sind Ihre Erfahrungen in den bisher geführten Verfahren nach Einsprüchen gegen erlassene Bußgeldbescheide?

Bei den von Ihnen aufgeführten besagten Gerichten ist es nach meinen Erfahrungen häufig möglich, den Betroffenen Punkte oder Fahrverbote zu ersparen, indem technische und menschliche Fehler bei der Messung zum Gegenstand von Beweisanträgen gemacht werden. Um dem Gericht die Arbeit einer umfangreichen Beweisaufnahme zu ersparen, kann dann in Verhandlungen zugunsten des Betroffenen eingetreten werden. Auch hier ist es letztlich eine Frage des Einzelfalls, ob dies ein akzeptables Ergebnis liefert. Für eine möglichst gute Ausgangssituation ist es auch bei diesen Gerichten wichtig, schon im Verfahren bei der zuständigen Behörde – in der Regel ist dies die Zentrale Bußgeldstelle der Polizei Brandenburg in Gransee – anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Beauftragt der Anwalt hier einen Sachverständigen mit der Prüfung der Messung, kann der Sachverständige etwa die nur der Behörde vorliegenden Rohmessdaten und die vollständigen Messreihe des Einsatztages mit spezieller Software auswerten. Diese Möglichkeit hat das Gericht später anhand der einzelfallexogenen Akte nicht – und hier finden sich oft gute Ansätze für die Verteidigung des Betroffenen, wie ich erfahren durfte.