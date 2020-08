Thomas Gutke, Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Oberbürgermeister René Wilke hat am Mittwochnachmittag Schülern der Jahrgangsstufen 7 und 9 sowie der Lehrerschaft des Karl-Liebknecht-Gymnasiums in Frankfurt (Oder) private Feiern untersagt. Betroffen sind rund 350 Personen. Die Allgemeinverfügung gelte ab sofort bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses.

Hintergrund sind die weiter steigenden Infektionszahlen in der Stadt. Drei der aktuell 19 aktiven Corona-Fälle sind an dem einzigen frei zugänglichen Gymnasium aufgetreten, weshalb bereits am Dienstag die vorübergehende Schließung der Schule angeordnet worden war. Bei den drei Betroffenen handelt es sich um eine Lehrkraft sowie je einen Schüler aus der 7. und aus der 9. Klasse. Für diese beiden Jahrgänge greift daher auch nur die Allgemeinverfügung.

Karl-Liebknecht-Gymnasium in Frankfurt (Oder) nach weiteren Corona-Fällen geschlossen

„Die Lage ist ziemlich ernst“, sagte Wilke am Mittwochabend im Gesundheitsausschuss der Stadtverordnetenversammlung. Bei den 9. Klassen geht es vor allem um die Jugendweihefeiern, die am Wochenende starten. Trotz der Schließung des Präsenzbetriebes am Karl-Liebknecht-Gymnasium seien private Feiern nicht abgesagt worden. „Wir hatten gehofft, dass die eigene Vernunft maßgeblich ist“, so Wilke. Es dürfe nicht passieren, dass zu einer privaten Feier wieder Angehörige aus allen Teilen des Landes kommen, so wie das vor gut anderthalb Wochen der Fall war. Auf einer Einschulungsfeier in Frankfurt hatten sich Personen aus verschiedenen Landkreisen und Bundesländern mit Covid-19 angesteckt.

Die Allgemeinverfügung gilt so lange, bis ein negatives Testergebnis des jeweiligen Schülers vorliege. „Nächste Woche Dienstag oder Mittwoch rechnen wir damit“, sagte der OB. Getestet werden soll am Wochenende. Für die 7. Klassen lasse sich der Erlass etwa auf Geburtstagspartys übertragen. Gefeiert werden darf in den entsprechenden Gruppen nur im eigenen Hausstand. Die Feierstunden der Firma Gastroplan am Samstag finden jedoch statt. Das Hygienekonzept sei „eines der besten, die man für so eine Veranstaltung vorsehen kann“ und sei selbstständig durch die Veranstalter nochmal verschärft worden. „Dieses einmalige Ereignis wird also nicht abgesagt und die Party kann auch noch zwei Wochen später stattfinden“, so Wilke. Die Maßnahme sei recht scharf, aber der Preis, der für eine solche Party zu zahlen wäre, könnte hoch sein. Denn sollte es zu einem isolierten Lockdown für Frankfurt kommen, würde „ein nicht unwesentlicher Teil der Wirtschaft das nicht überstehen“.

Bei Zuwiderhandlungen drohe im Einzelfall ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro. "Zusätzlich kann Geschädigten ein Schadenersatzanspruch entstehen“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Darüber hinaus empfiehlt Oberbürgermeister René Wilke allen Frankfurterinnen und Frankfurtern, im Zuge der aktuell zunehmenden COVID-19 Infektionen sehr verantwortungsbewusst und vorsichtig zu handeln: "Wir alle hoffen sehr, dass es gelingt, den Anstieg zügig einzudämmen. Das ist wichtig für unsere Gesundheit, unsere persönliche Freiheit und unsere Wirtschaft. Voraussetzung ist, dass wir alle die Verordnungslage umsetzen, also Abstandsgebote und die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes einhalten sowie derzeit die Sozialkontakte auf das Notwendige beschränken. Nur so können wir verhindern, dass es zu erneuten lockdown-artigen Maßnahmen speziell für Frankfurt (Oder) kommt. Das ist eine gemeinsame Aufgabe für uns alle", so der OB.

