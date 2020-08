Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Es war ein Bangen, ob die Fördermittel für den Ausbau des Friedrichsthaler Weges in Nassenheide kommen. Doch nun liegt der Zuwendungsbescheid im Löwenberger Land vor. "Wir haben sofort begonnen, die Ausschreibungen dafür vorzubereiten", sagt Marco Krüger vom Bauamt. Er hofft, dass die Bauarbeiter in ein paar Wochen anrücken und der Bau noch in diesem Jahr erfolgen kann. Im Haushalt der Gemeinde stehen dafür 345 000 Euro bereit, wovon 116 300 Euro Fördermittel sind.

Bereits im Februar hatten die Gemeindevertreter das technische Ausbauprogramm für den Friedrichsthaler Weg beschlossen. Er soll auf einer Länge von 234 Metern von der Einmündung auf die L 213 (Liebenwalder Chaussee) bis zum Mühlenweg grundhaft ausgebaut werden. Als Ausbaubreite hatte der Bauausschuss von der Liebenwalder Chaussee bis zur Zufahrt auf den Netto-Parkplatz 6,50 Meter empfohlen. Danach verringert sich die diese auf 5,50 Meter. In der Mitte wird die Fahrbahn aus einem vier Meter breiten Asphaltbelag, der auf beiden Seiten von einem Betonsteinpflasterstreifen einschließlich Betoneinfassung flankiert wird, bestehen. Die Entwässerung der Straße erfolgt über Sickermulden.

Die Fahrbahn wird bis zur Einfahrt auf den Parkplatz so breit ausgebaut, dass sich dort zwei Lkw problemlos begegnen können. Seitlich der Fahrbahn ergänzen Parkplätze die Straße. Ebenso erhält der Container-Stellplatz ein neues Aussehen.

Ob der zweite Bauabschnitt, dabei handelt es sich um die Instandsetzung und den Ausbau des Mühlenwegs vom Friedrichsthaler Weg bis zur Mühlensiedlung, auch noch in Angriff genommen wird, ist bislang ungewiss. Denn auch dafür hatte die Gemeinde Fördermittel beantragt. Doch liegt dieser Fördermittelbescheid bislang noch nicht vor.