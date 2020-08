Eva Loth

Wiesenburg Die Gemeinde Wiesenburg/Mark hat wieder eine neue Jugendkoordinatorin. Friederike Schmidt wird sich in Zukunft mit den Themen rund um die Jugendarbeit befassen.

Die studierte Erziehungswissenschaftlerin ist kürzlich mit ihrer Familie von Berlin nach Reetz gezogen. Schon als Kind konnte sie dem Großstadtleben nichts abgewinnen. So suchte die kleine Familie nach einem Häuschen in der Region und Friederike Schmidt gleichzeitig nach einem Job. Sie stieß auf die Anzeige der Gemeinde Wiesenburg/Mark, in der ein Jugendkoordinator gesucht wurde und schrieb sofort eine Bewerbung. Die erste schickte sie jedoch nicht ab, da der Hauskauf nicht über die Bühne ging. Als sie in Reetz fündig wurde, war sie froh, dass die Stelle erneut ausgeschrieben wurde. Inzwischen haben sie sich schon ein bisschen eingelebt. Die kleine Tochter geht in Reetz in die Kita. "Vier Minuten Fußweg, das hatten wir noch nie", schwärmt Friederike Schmidt.

Ihr großes Ziel ist es, die Jugendlichen der Gemeinde zu aktivieren, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Keine leichte Aufgabe für die 28-Jährige. Als erstes muss sie die jungen Leute in den einzelnen Orten finden und kennenlernen. Dazu möchte sie in den Dörfern kleine Kennenlerntreffen organisieren. Bekannt gemacht werden sollen diese über Flyer in den Schaukästen und an den schwarzen Brettern der Orte, aber auch über Facebook und Instagram. Über diese Plattformen kann man viele erreichen, ist sich Friederike Schmidt sicher. Und hofft, dass sich viele bei einem Kasten Limo mit ihr zusammensetzen und ihre Wünsch äußern. Dazu informiert sie sich gerade, wie viele Jugendliche es in den einzelnen Orten gibt. In vielen Orten gibt es Jugendräume, einige werden kaum noch genutzt, wie in Reetz. Der Jugendraum in Wiesenburg ist derzeit ein Problem. Der früher genutzte blaue Container steht voller Mobiliar. Friederike Schmidt konnte schon in Erfahrung bringen, dass das ehemalige Domizil des Bauhofs genutzt werden kann. Allerdings sind da noch einige Umbauarbeiten nötig.

Für Feste und Veranstaltungen wünscht sich Friederike Schmidt kleine Gruppen, die bei der Planung solcher Veranstaltungen helfen. So kann sie sicher sein, dass die Wünsche der Jugendlichen auch eingebracht werden. Zusätzlich möchte sie ein Instrument finden, um die Jugendlichen in Entscheidungen der Gemeinde mit einzubinden. Die Jugendkoordinatorin stellt sich einen Jugendrat vor.

Es gibt viel zu tun für die neue Jugendkoordinatorin, die zu erreichen ist unter der Telefonnummer: 0152/07529404; Facebook: Jugendkoordination Gemeinde Wiesenburg; Instagram: Jugendkoordination-Wiesenburg.