Volkmar Ernst

Oranienburg/Löwenberg (MOZ) Immer wieder wird an den Haltepunkten auf der Strecke zwischen Oranienburg und Löwenberg randaliert. In diesem Jahr mussten schon 10 000 Euro für Reparaturen ausgegeben werden.

Ein Aushängeschild ist der Haltepunkt der Deutschen Bahn für Nassenheide nicht. Mittlerweile sind fast alle Scheiben der Unterstellmöglichkeit beschädigt oder fehlen ganz. Auch die Beleuchtung fehlt, denn die Lampen und Kabel wurden aus den Verankerungen gerissen. Wer dort vor Regen und Wind Schutz sucht, hat schlechte Karten. Auch die Sitzgelegenheiten möchte niemand wirklich benutzen, sie sind verdreckt und beschmiert. Bernd-Christian Schneck (SPD), Bürgermeister des Löwenberger Landes, ist entsetzt, "dass Menschen so etwas machen". Verständnis hat er dafür nicht. Etwas dagegen tun, kann er kaum. "Natürlich kontrollieren die Mitarbeiter des Ordnungsamtes auch die Haltestelle der Bahn, Und wenn es Vorkommnisse gibt, dann werden sie der Bahn, in deren Eigentum und Verantwortung sich der Haltepunkt befindet, übermittelt", so Schneck.

Regelmäßige Kontrollen

Das bestätigt am Mittwoch auch die Pressestelle der Bahn. "Als Betreiber der Verkehrsstation führt die DB Station&Service AG regelmäßig Kontrollen durch. Sofern Mängel erkannt werden, werden sie protokolliert und an einen Dienstleister weitergeleitet, der die Reparaturen ausführt", so ein Bahnsprecher. Handele es sich um Kleinstreparaturen, würden sie sofort vorgenommen. Ebenso meldeten Zugführer und Schaffner Schäden.

Allein auf der Strecke von Oranienburg nach Löwenberg hat die Deutsche Bahn in diesem Jahr bereits 10 000 Euro für die Beseitigung von Vandalismusschäden ausgegeben. Dabei ist ein eher abgelegener Bahnhaltepunkt wie der in Nassenheide besonders gefährdet. Ihn zu kontrollieren, das können weder die Bahn noch die Gemeinde leisten. Auch Revierpolizisten können den Haltepunkt nur sporadisch anfahren und dann meist auch nur die Schäden aufnehmen. Die Bitte sowohl der Bahn als auch der Gemeinde an die Fahrgäste und Anwohner ist deshalb: "Sofern Sie etwas sehen, ob Randalierer oder eben die durch sie verursachten Schäden, dann melden Sie das umgehend."

Wann ein Reparaturtrupp in Nassenheide anrückt, konnte der Bahnsprecher gestern allerdings nicht sagen. "Die Schäden am Haltepunkt sind bekannt, aber auch erheblich. Wir versuchen, sie so schnell wie möglich beheben zu lassen."