Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Ein riesiger Stein ist Robert A. Puppel vom Herzen gefallen. Der Event-Manager hat nun endgültig grünes Licht bekommen für seine am Sonnabend ab 19 Uhr auf der Festwiese in Fürstenberg geplante Halli-Galli-Party. "Selbstverständlich unter strengen und konkreten Auflagen, vor allem wegen der Corona-Pandemie", erklärt Puppel auf Nachfrage.

Zum Beispiel müssen sich alle Teilnehmer an der Tanzschaffe in eine Liste eintragen. Etwa so wie in Gaststätten, bevor man als Gast Platz nehmen darf, erläutert der Manager, der seit Jahren schon in Fürstenberg seine Holi-Partys veranstaltete. Dieses Jahr muss dieses gesellige Familienfest aber wegen Corona ausfallen. Die Stadt hat Bedenken wegen der durch die Luft fliegenden Farbpulver. Was Puppel freilich nicht verstehen kann, für ihn und sein Team ist vor allem die Holi-Party vergleichsweise "gesund", sie beginnt um 14 Uhr, die Eltern sind in der Regel mit dabei, um 22 Uhr ist Schluss und es werde auch so gut wie kein Alkohol konsumiert.

Um wenigstens die Halli-Galli-Party durchzuziehen, haben Puppel und sein Team von der V-Event-GmbH akzeptiert, dass auf der Festwiese strenge Abstände einzuhalten sind. Was ihn freilich auch etwas verwundere, "denn die Festwiese bietet Platz für bis zu dreitausend Leute, wenn man ihre Kapazität ausschöpfen wollte", erklärt Puppel. Es sei aber für Sonnabend auf keinen Fall mit solch einer Anzahl von Besuchern zu rechnen.

Freilich habe für Sonnabend der bekannte DJ NC Chris bereits zugesagt. Und der Aufbau der Anlage sei ebenfalls schon fest eingeplant.

Tickets seien zwar schon ordentlich verkauft worden, aber es seien noch einige zu erwerben – in den bekannten Vorverkaufsstellen, den Touristinfos in Fürstenberg, Gransee und Zehdenick.

Puppel freut sich persönlich wie Bolle auf die Veranstaltung. "Das kann man sich gar nicht vorstellen, es ist die erste Veranstaltung, die ich in diesem Jahr überhaupt ausrichte", erklärt er. Die Ausnahmesituation habe bei ihm alles zum Stillstand gebracht – so wie bei anderen Veranstaltern auch. Man müsse gleichwohl alles so organisieren, dass eine weitere Ausbreitung des Virus vermieden werden kann. Denn eine zweite Welle wäre viel zu gefährlich – auch für seine berufliche Existenz.

Solcherlei Sorgen treibt freilich auch die Stadtverwaltung in Fürstenberg um. Undine Wunderlich, die Leiterin des Ordnungsamtes im Rathaus, kann von den Sorgen der betroffenen Anwohnern ein Lied singen.

Dass für die Halli-Galli-Veranstaltung am kommenden Sonnabend ebenfalls strenge Auflagen gelten, im Rahmen der landesweit geltenden Richtlinien, die sich aus der sogenannten Umgangsverordnung ableiten – versteht sich von selbst. Abgesehen davon wird nach ihren Worten konsequent auf die Lautstärke geachtet. Bis 24 Uhr ist die für solche Feten übliche Lautstärke gestattet, dann nur noch 55 Dezibel. Um 1 Uhr wird der Stecker gezogen. So viel dürfte sicher sein.