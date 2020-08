Roland Möller

Dabergotz Für die Stammgäste beim Traditionsturnier der SG Musikersiedlung Neuruppin war es am Sonnabend keine Überraschung: Der Beginn des Kleinfeldturniers verzögerte sich. Eigentlich sollten sich alle Spieler um 14.30 Uhr einfinden und um 15 Uhr der erste Ball rollen. Doch da kamen die letzten Spieler erst auf dem Sportplatz in Dabergotz an. "Wie immer, solche Termine nehmen alle sehr locker. Bei Pflichtspielen waren und sind wir aber immer pünktlich", sagte Karsten Korthals lachend.

Er muss es wissen, ist er doch schon seit 1987 Teil der "Musiker". Korthals: "Es ist schon eine besondere Gemeinschaft. Über die Jahre sind viele Freundschaften entstanden. Es ist sehr familiär, viele Ehefrauen sind über Jahren auch dabei", erklärt er seine Vereinstreue. Da stimmt ihm Peter Schöps zu: "Der Zusammenhalt ist schon toll, da ist über die Jahre etwas gewachsen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es zeitweise fast ein Familienverein war: Wenske, Wernicke und Engelhardt. Jetzt freut man sich immer auf das Traditionsturnier, da kommen dann auch viel Ehemalige oder Bekannte. Es ist Zeit zu quatschen", so Peter Schöps.

Daher gerät der Zeitplan des Vorsitzenden Heinz Engelhardt jedes Jahr etwas in Verzug. Nach der Begrüßung gibt es erst einmal erste Gespräche, da spielt das Kleinfeldturnier zunächst eine Nebenrolle. Engelhardt weiß aus Erfahrung, es hilft kein Drängen. Doch langsam finden sich alle Spieler ein. Diesmal waren es 24, die mitmachen wollten. Die Zahl der Zuschauer ist bedeutend größer. "Viele kommen, um alte Freunde mal wieder zu sehen. Ich würde gern mitspielen, bin aber verletzt. Anderen geht es ähnlich", erklärt Schöps, der seit 1990 bei den Musikern Mitglied ist.

In den 30 Jahren hat er nicht nur das Vereinsleben schätzen gelernt, auch sportlich gab es einige Höhepunkte. "In der Freizeitrunde waren die Spiele gegen Handwerk Wittstock immer etwas Besonderes, da ging es zur Sache. Und wenn wir mal gewannen, war es immer eine besondere Freude", erinnerte er sich. Korthals denkt gern an die Reise des Teams nach Spanien zurück. "Das war 1992, im Jahr der olympischen Spiele in Barcelona. Es waren Mannschaften aus der ganzen Welt da. Wir waren dank des DFB mit dabei und wurden am Ende Vierter, also viertbestes Team der Welt. Es war super, auch das Drumherum mit dem Besuch des Stadions des FC Barcelona", so Korthals, der am Sonnabend als Keeper beim Rot-Gelben-Team mitmischte.

Die Mannschaften wurden diesmal zusammengelost. So spielten Ehemalige, mit Freizeitkickern, Alt-Herren von TuS Dabergotz oder dem Ü 50-Team in einer Mannschaft. "Es waren drei gleichstarke Teams, das zeigen die Ergebnisse. So war es bis zum Schluss spannend. Es war interessant und trotz der Hitze gab es viele tolle Aktionen", freute sich Organisator Engelhardt, der dabei unter anderem von Martin Wiesner und Michael Heimerdinger unterstützt wurde.

"Wenn der erste Pfiff ertönt ist, sind alle bei der Sache, da wollen alle gewinnen", weiß auch Schöps. Nach der Siegerehrung freuen sich alle auf den gemütlichen Teil. "Die Frauen haben wieder Kuchen und Salate mitgebracht. Zudem gibt es einen Wildschweinbraten, das wird gemütlich", schwärmte Engelhardt.

Diesmal gab es zwei Gründe zum Feiern: die SG Musikersiedlung und zehn Jahre SpG Dabergotz/Musikersiedlung/Rägelin, "Vor zehn Jahren ein gemeinsames Ü 50-Team zu bilden, war eine sehr gute Idee, die sich bewährt hat", so Engelhardt bei seiner kurzen Ansprache. Er freute sich, dass viele ehemalige Kickern des Ü 50-Teams auch zum Fest kamen, auch wenn die meisten keine Tasche gepackt hatten, sondern einfach nur mal mit alten Freunden quatschen wollten.