Heike Weißapfel

Borgsdorf (MOZ) 26 Zählgeräte erfassen derzeit den Verkehr auf den überörtlichen Straßen von Glienicke, Hohen Neuendorf, Birkenwerder und dem Mühlenbecker Land für ein interkommunales Verkehrskonzept. Sie sind auf der Bundesstraße 96 ebenso zu finden wie hier auf der Kreisstraße zwischen Borgsdorf und Lehnitz. Erste Zwischenergebnisse werden in Bürgerwerkstätten präsentiert, die im September stattfinden.

Wie viele Fahrzeuge passieren wann und wo Hohen Neuendorf, Birkenwerder, das Mühlenbecker Land und Glienicke? In dieser Woche soll das in allen vier Gemeinden gezählt werden. An 26 verschiedenen Standorten, die die Mitarbeiter der Firma Gertz-Gutsche-Rümenapp, ein Planungsbüro für Stadtentwicklung und Mobilität, ausgearbeitet haben, sind seit Montag Erfassungssysteme an Verkehrsschildern und Lichtmasten montiert worden. In dem Gemeinschaftsprojekt sollen Fahrtrouten und Reisezeiten festgestellt werden. Das Verfahren mittels moderner Bilderkennung und Verschlüsselung sorgt aber für Anonymität: Um Videobilder, Kennzeichen und Geschwindigkeiten geht es bei dieser Zählung nicht.

Viele Einwohner haben schon Post erhalten: Mit der Messung der Verkehrsströme verbunden ist eine Befragung der Bevölkerung, die zu dem interkommunalen Verkehrskonzept gehört. Ziel ist es, auf eine fundierte Weise herauszufinden, wie sich die Bürgerinnen und Bürger der Kommunen fortbewegen. Die Ergebnisse stellen die Grundlage für die Konzeption einer Mobilitätsstrategie dar. Die Gemeinden bitten dringend, an der Befragung teilzunehmen. Im Brief steht auch, wie das online geht.