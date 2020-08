Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Der Lindower Vogelpark soll künftig der schönste Vogelpark Deutschlands werden. Diesen Plan verfolgt laut dem ehrenamtlichen Bürgermeister Udo Rönnefahrt zumindest eine Privatperson, die die Anlage hinter dem Rathaus ab dem kommenden Jahr betreiben möchte.

Im Herbst soll der Kleintierzuchtverein, der den Park seit Jahren betreibt, diesen übergeben. In diesem Jahr wird er folglich nicht mehr geöffnet. Dabei hätte der Park ein Jubiläum feiern können. Nach der Grundsteinlegung 1976 durch Gerhard Hollmann war die Anlage 1980 eröffnet worden. Wegen der Corona-Kontakttbeschränkungen haben sich die Kleintierzüchter aber lange nicht um die Anlage gekümmert. Sie war in so schlechtem Zustand, dass im Rathaus Beschwerden eingegangen waren. Die Stadt verzichtet auch darauf, den Vogelpark auf ihrer Homepage zu bewerben. Die Kleintierzüchter hatten normalerweise den Park in Schuss gehalten. Sie betreuen die rund 200 Vögel außerhalb zudem privat. Dafür haben sie von der Stadt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1800 Euro erhalten.

Nun gibt es laut Rönnefahrt einen neuen Interessenten, der die Anlage betreiben möchte. "Er möchte mehr Qualität als Quantität reinbringen, also weniger Vögel, dafür aber hochwertige", so der Bürgermeister.