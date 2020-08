Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Jede Stimme zählt beim "Tag der Entscheidung" zum Eberswalder Bürgerbudget, der am 12. September ansteht.

"Alles in allem 101 Vorschläge sind in diesem Jahr bei uns eingegangen. Das ist eine tolle Resonanz. Insgesamt entsprechen 64 Vorschläge den Kriterien des Eberswalder Bürgerbudgets und sind somit für zur Entscheidung zugelassen", sagt Maik Berendt, Kämmerer der Stadt Eberswalde, in dessen Verantwortung das Bürgerbudget liegt.

Auch das Bürgerbudget stellt sich den derzeitigen Herausforderungen im Umgang mit der Corona-Pandemie. Bevor sich am 12. September die Tore des Familiengartens für alle Abstimmungswilligen öffnen, kann vom 24. August bis zum 10. September bereits online abgestimmt werden.

Fünf Stimmtaler pro Person

Das Mitmachen sei einfach, heißt es aus dem Rathaus. Auf der Internetseite der Stadt Eberswalde befinde sich dazu ein Abstimmungsformular. Wie beim analogen Verfahren muss sich jeder vor der Abgabe seiner Stimme ausweisen. Dies geschieht über die Eingabe des Namens, des Geburtsdatums und der E-Mail-Adresse. Um sich zu verifizieren und die persönliche Abstimmung zu garantieren, müssen zusätzlich die letzten drei Zeichen der Personalausweisnummer angegeben werden.

Am Procedere hat sich nichts geändert: Alle Eberswalder ab 14 Jahren können die fünf Stimmtaler auf die Vorschläge verteilen. Für die Projekte stehen wieder insgesamt 100 000 Euro zur Verfügung. Pro Projekt werden maximal 15 000 Euro bewilligt.

Möglichkeit zur Online-Entscheidung: www.eberswalde.de/abstimmen