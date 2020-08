Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Für Landwirte in Ostprignitz-Ruppin sind die Transportwege für ihre Tiere zur Schlachtung zu lang, weil es im Kreis zu wenige oder nicht geeignete Schlachthöfe gibt. "Uns liegen keine Anträge für eine neue Schlachtstätte vor", berichtete Simone Heiland, Leiterin des Amtes für Verbraucherschutz und Landwirtschaft, am Dienstag den Mitgliedern des Landwirtschaftsausschusses. Auch von Überlegungen, wieder eine eröffnen zu wollen, sei ihr nichts bekannt. Die Abgeordneten denken deshalb über Lösungen nach.

Im Kreis haben derzeit fünf Betriebe die Zulassung zum Schlachten. Die Großschlächterei von Emil Färber in Neuruppin ist das größte Unternehmen, so Heiland. Bei den anderen handele es sich um Fleischereien, die schlachten und zerlegen können. Der Wegfall des Hakenberger Schlachthofs habe großen Einfluss auf die Quote, erklärte Heiland. Nach einem Tierschutz-Skandal war der Betrieb der Hakenberger Fleisch GmbH (Hafleg) 2018 geschlossen worden. Seit dem Frühjahr nutzt die Farm Katerbow die Räume für die Fleischverarbeitung, jedoch nicht für die Schlachtung (wir berichteten). Zurzeit sei kein Ersatz für Hakenberg in Sicht, den sie jedoch sehr begrüßen würde, sagte Simone Heiland. "Bisher möchte das keiner machen. Aber wir brauchen was, besonders für die Rinder."

Weniger Hausschlachtungen

Auch die Alternative der sogenannten Hausschlachtung wird immer weniger genutzt, so Heiland. Gab es 2002 noch über 900 solcher Genehmigungen, wurden im vergangenen Jahr 80 Rinder, 64 Schafe und Ziegen sowie 140 Schweine bei Hausschlachtungen getötet. Zudem gab es 2019 vier Anträge für sogenannte Weideschüsse, von denen drei genehmigt wurden. Die Fachamtsleiterin machte deutlich, dass sie bei diesen Anträgen keine Generalgenehmigung erteilt, sondern individuell entscheidet – zum einen aus hygienischen Gründen und zum anderen aufgrund des Tierwohls.

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Dr. Kirsten Tackmann, die selbst Tierärztin ist, sagte, dass man sich Gedanken über die Verkürzung der Transportwege machen müsste. "Wir müssen uns vor Ort Gedanken machen." Robert Liefke (SPD) regte deshalb an, zu überlegen, den Betrieb eines Schlachthofes künftig – wie früher – wieder als kommunale Aufgabe zu sehen – im Sinne der Versorgepflicht der Kommunen. Er stellte als mögliche Betreiber die Städte, den Landkreis oder einen Zweckverband mehrerer Kreise in den Raum. In der kommenden Sitzung soll über dieses Gedankenspiel weiter diskutiert werden.