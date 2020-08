Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Bürgergarten Oranienburg soll kurz- und langfristig reaktiviert werden. Der Sozial- und Bildungsausschuss stimmte am Dienstagabend knapp, aber mehrheitlich für einen gemeinsamen Antrag von Grünen und Linken, nachdem ein dauerhafter Standort für den Gemeinschaftsgarten gefunden werden soll. Kurzfristig soll der bisherige, aber verschlossene Garten reaktiviert werden. "Auch wenn es nur für ein paar Monate ist, wären die Gärtnerinnen und Gärtner dankbar", sagte Anne Schumacher (Grüne), die das Projekt begleitet hat.

Der Nutzungsvertrag war zum Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen. Die Volkssolidarität wollte ihn als neuer Träger fortführen. Doch die Stadt schloss den Garten im Frühjahr ab, weil dort im Herbst nach Bomben gesucht werden müsse und weil Corona das gemeinsame Gärtnern nicht zuließe. Doch gerade während des Pandemie-Lockdowns wäre es für viele Beteiligte, die über keinen Garten oder Balkon verfügen, wichtig gewesen, sich im Garten zu betätigen, sagte Anne Schumacher. Die Schließung sei unangekündigt gewesen. Niemand habe die Möglichkeit gehabt, seine Pflanzen oder Gartengeräte mitzunehmen. Jetzt könnte geerntet oder zumindest könnten Samen und Setzlinge für einen neuen Gartenstandort gesammelt werden. Uta Gerber, für die SPD als sachkundige Einwohnerin im Sozialausschuss, kritisierte die mangelnde Transparenz und Information der Gärtnernden durch die Verwaltung.

"Der Bürgergarten ist nicht nur ein grüner ökologischer Fleck in der Stadt, er hat auch einen sozialen Wert. Wir brauchen diesen Garten zentral, nicht abseits", sagte Petra Klemp und reagierte damit auf den früheren Vorschlag der Stadtverwaltung, den Garten irgendwann in Sachsenhausen zu ermöglichen. Das Projekt sei doch vor allem für Menschen aus der Innenstadt konzipiert worden, die keinen Garten hätten und den Bürgergarten auf kurzem Weg erreichen sollten.

Elke Kästner (Linke) erinnerte an Veranstaltungen im Garten und die vielen unterschiedlichen Leute und Gruppen, die auf kleinen Parzellen Gemüse anbauten und Blumen pflanzten. "Es blutet einem das Herz, wenn man den Garten jetzt sieht", sagte sie.

Während Joachim Radke (AfD) das Grundstück lieber für eine "zielführende Bebauung" freihalten will, machte Sozialdezernentin Stefanie Rose einen Vorschlag für einen neuen Standort, den die Verwaltung nun gefunden habe. Die TKO wolle den Betriebshof für den Schlosspark verlagern. Das jetzige Gelände, das sich hinter dem Gartenzimmer Eifer mit dem alten Wasserturmhelm befindet, würde dann frei und könnte dem Bürgergarten zur Verfügung gestellt werden. Der Betriebshof ist lediglich ein Lagerplatz für Materialien, alte Spielgeräte und zwei Seecontainer. Wegen Anwohnerbeschwerden dürfen täglich maximal fünf Stunden lang motorisierte Fahrzeuge die Fläche befahren. Ein neuer Standort ist im Schlosspark laut TKO aber noch gar nicht gefunden. Allerdings solle der Umzug bis spätestens 2021 erfolgen. Danach müsste der Lagerplatz als Gartenfläche hergerichtet werden. Ein eigener Eingang von der Straße am Schlosspark wäre über einen Umweg vom Schlosshafen erreichbar.

Bis ein dauerhafter Standort gefunden ist, solle es die Zwischenlösung am Fischerweg geben, forderte Enrico Geißler (Linke). "Niemand hat dadurch einen Nachteil." Anne Schumacher betonte, dass der Stadt durch die Weiternutzung am Fischerweg kaum Kosten entstehen würden. Das Projekt habe gut funktioniert und sei schnell wieder zu aktivieren. Die Ausschussvorsitzende Gabriele Schiebe (CDU) pflichtete dem Ansinnen des Bürgergartens bei: "Jeder, der sich in seinem Garten betätigt, der tut für seine Seele etwas Gutes!"