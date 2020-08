Tilman Trebs

Hohen Neuendorf (MOZ) Mit Mann und Maus ist die Hohen Neuendorfer Feuerwehr am Mittwochnachmittag in die Clarastraße im Mädchenviertel ausgerückt. Dort hatten Rauchmelder in einem Einfamilienhaus Alarm geschlagen.

Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle in Eberswalde war in dem Wohngebäude gegen 15.30 Uhr ein WLAN-Router in Flammen aufgegangen. Den Brand hatten die betroffenen Bewohner und die Feuerwehr schnell im Griff. Das Haus ist weiterhin bewohnbar, hieß es aus der Leitstelle. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten gegen 17 Uhr wieder ab. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort.