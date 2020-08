Stefan Zwahr

Oberhavel (MOZ) Der BSC Fortuna Glienicke hat im Pokal ein attraktives Los gezogen. Der Landesligist trifft in der dritten Runde auf den Oberligisten Victoria Seelow. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend. Als "Losfee" fungierte Wolfgang Gremmel, ehemaliger deutscher Handballschiedsrichter. Auch die beiden Brandenburgliga-Teams aus der Kreisstadt treffen auf Oberligisten. Der Oranienburger FC Eintracht bekommt es in der dritten Runde mit dem Brandenburger SC Süd zu tun. Der TuS 1896 Sachsenhausen trifft auf den VfB Krieschow. Der SV Altlüdersdorf fährt zum klassentieferen Landesligisten Eintracht Alt Ruppin. Das Team aus dem Nachbarkreis wird vom Hennigsdorfer Daniel Kraatz trainiert.