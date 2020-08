Hans Still

Lanke (MOZ) Die Sonne brennt, der Badesee lacht schon aus der Ferne, nur noch schnell einen Pkw-Parkplatz finden, und dann geht es ab auf die Liegewiese und ins Wasser.

Hunderte Familien ticken genau nach diesem Muster, wenn sie beispielsweise mit dem Besuch am Lanker Obersee, an der Krummen Lanke oder dem Hellsee liebäugeln. Die Folgen sind in schöner Regelmäßigkeit zu beobachten: Lanke wird an jeder denkbaren und unmöglichen Stelle zugeparkt. Anwohner kommen teilweise von den Grundstücken nicht herunter, es entwickelt sich sogar Stau, und der Wohlfühlfaktor der Lanker geht dabei in den Keller.

Ein Thema, dass der Lanker Ortsbeirat nun anpacken möchte, zumal der Ort von dem Ansturm wenig profitiert. "Ich finde es ja schön, dass unsere Natur so viel Anklang findet. Aber wir bieten hier einen tollen Service, ohne etwas davon zu haben", formuliert der Lanker Ortsvorsteher Frank Wendland (SPD) die Überlegungen im Ortsbeirat. Badeseen und Toiletten, Liegewiese, die Reinigungsleistungen nach jedem Wochenende – die Kosten der Gemeinde summieren sich. Vor diesem Hintergrund wurde nun die Idee geboren, wenigstens für das Parken Geld zu verlangen.

Konkret geht es um den Parkplatz in der Straße Am Obersee, dem Parkplatz an der Dorfstraße und die Parkplätze am Liepnitzsee (Wandlitz Kehlheide), die allesamt nicht von den Anwohnern genutzt werden, sondern lediglich von Tagesbesuchern und Badegästen. "Für die beide Lanker Parkplätze hätten wir gern einen Parkplatzautomat, sodass wir auch etwas Geld einnehmen", begründet Wendland den Vorstoß, den er gemeinsam mit seiner Fraktion vorbereitet hat. Aktuell bietet der Parkplatz am Obersee zirka 30 Parkflächen, diese Zahl ließe sich laut Überschlagsrechnung aus dem Ordnungsamt auf 44 Stellplätze erhöhen. Und auch an der Dorfstraße ließe sich noch Potenzial erschließen, von 25 möglichen Parkplätzen war im Ordnungsamt die Rede.

Gebrauchen könnte Lanke die Einnahmen gut. "Wir würden gern die Bushaltestelle erneuern, das kostet natürlich Geld", räumt Ortsvorsteher Wendland ein.

Bauausschuss stimmt bereits zu

Im Lanker Ortsbeirat bekam er von den Bürgern Zustimmung für seine Pläne. Ob auch die Gemeindevertretung zustimmen wird, ist noch nicht gewiss. Nach bisherigen Erkenntnissen kostet ein Parkplatzautomat rund 9000 Euro. "Das ist viel Geld. Und da frage ich mich doch, ob die Verwaltung nicht den mittlerweile außer Kraft gesetzten Parkautomat aus der Wandlitzer Bacharachstraße reaktivieren könnte", gab jüngst im Bauausschuss der Wandlitzer Gemeindevertreter Jürgen Hintze zu bedenken.

Bis zum Jahresende, so der Wunsch der SPD und des Lanker Ortsbeirates, solle nun die Entscheidung über die Vorlage fallen. Bei einem positiven Votum wäre dann noch bis zum Frühjahr Zeit, die Automaten anzuschaffen und in Betrieb zu setzen. Klar bleibt: Ob mit oder ohne Parkautomaten, Lanke bleibt für Tagestouristen wegen seiner Badeseen ein interessanter Ort. "Das Tagesticket von vier Euro wird daran nicht viel ändern", vermutet Wendland und hofft auf Zustimmung. Im Bauausschuss bekam er die notwendige Mehrheit.