Bad Freienwalde/Wriezen (MOZ) Der Tag des offenen Denkmals am 13. September, Deutschlands größtes Kulturevent für die Denkmalpflege, findet im Corona-Jahr digital statt. Fotostrecken, (360-Grad-) Videos, Online-Vorträge, Instagram-Storys – alles ist möglich. "Ab sofort können Veranstalter ihre digitalen Denkmal-Formate in den Veranstaltungskalender zum digitalen Tag des offenen Denkmals eintragen", heißt es dazu aus Bonn. Und ihr Angebot dadurch allgemein und leicht zugänglich sichtbar machen.

Im letzten Jahr waren im Oderland folgende beim Tag des offenen Denkmals dabei: die Hofanlage Altwustrow, die Dampfmaschine Cöthen, das Fontanehaus in Schiffmühle, die Dorfkirche Neutornow, der Ringofen Altglietzen und die Heimatstube Hohensaaten.

"Links leiten Besucher am Tag des offenen Denkmals auf die jeweiligen Kanäle, in denen die Denkmalformate eingebettet sind. Der Veranstaltungskalender ersetzt in diesem Jahr das Programm zum Tag des offenen Denkmals, das die Stiftung traditionell zum Aktionstag veröffentlicht. Der Kalender bündelt die digitalen Denkmalformate ersatzweise." Noch bis zum 7. September können sich Interessierte anmelden.

Neue Wege gehen

Die Stiftung baut mit ihren Bemühungen auf die Bereitschaft der Denkmaleigentümer und auf die Neugier der Besucher, dieses Jahr neue Wege mitzugehen. Dr. Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, erklärt: "Wir sehen durchaus die Chance, auch in den Folgejahren das Live-Event durch die in diesem Jahr entwickelten digitalen Formate zu bereichern. Davon profitieren alle Menschen, die aus welchem Grund auch immer nicht persönlich einen Blick ‚hinter die Fassaden‘ werfen können".

2020 wagt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz den Blick in die Zukunft und betrachtet das Denkmal als Chance: "Was kann ein Denkmal alles leisten und wo kann es als Innovationsmotor dienen? Für uns als Denkmalpflege-Stiftung ist ganz klar: Ein Denkmal wahrt Historie, erzählt Geschichten, schafft Vertrautheit und der Schutz dieser Baudenkmale ist unerlässlich für den Fortbestand unseres kulturellen Erbes. Doch was heißt etwa Nachhaltigkeit in Bezug auf die Denkmalpflege? Welchen Beitrag leistet die Denkmalpflege für Klimaabkommen, Ökobilanz und Co? Gemeinsam mit den Veranstaltern möchten wir am Tag des offenen Denkmals zeigen, wie nachhaltig die Denkmalpflege denkt, agiert und wirkt."

Registrierung: https://registrierung.tag-des-offenen-denkmals.de/login. Im Servicebereich gibt es zudem zahlreiche Hinweise zur digitalen Teilnahme, eine Technik-Hotline, online-Kurse für digitale Angebote oder Handreichungen zum download.