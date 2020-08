Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Wie kann dem Vandalismus im Skaterpark, auf dem angrenzenden Havelweg und an anderen Orten in der Stadt wirkungsvoll begegnet werden? Im Rahmen ihres Projektes "Unsere Skaterbahn in Zehdenick – Jugendbeteiligung konkret" haben Juliane Lang vom Kreisjugendring und Monika Schultz vom Schulverweigerprojekt Lernwerkstatt der Exin-Oberschule versucht, genau das herauszufinden. Und das im Gespräch mit den Jugendlichen, die der Einladung zu einem Graffitiworkshop mit der Graffitikünstlerin Nancy Rohde Ende Juni gefolgt waren. Finanziert wurde das Vorhaben aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben!". Die Befragung der Teenager während des Projektes ergab, dass Alkohol und Drogen auf dem Skaterplatz ein echtes Problem seien, der Park sogar ein stadtbekannter Drogenumschlagsplatz sei.

Jugendliche haben Langeweile

Auch Langeweile und ein fehlender Treffpunkt für Jugendliche in der Stadt wurden als Gründe für Frust genannt, obwohl vor nicht einmal zwei Monaten ein neues Jugendzentrum in Zehdenick eröffnet wurde. Dass es Vandalismus auf dem Platz gibt, habe auch damit zu tun, dass das Areal dunkel und unbeobachtet von der Öffentlichkeit sei, viele Glasscherben ein Sicherheitsrisiko darstellten. Die befragten Jugendlichen sprachen sich für getrennte Öffnungszeiten für jüngere und ältere Jugendliche sowie für eine bessere Beleuchtung des Platzes aus. Ebenfalls wünschenswert wäre der Einsatz eines Streetworkers. "Die Kinder machen sich viele Gedanken über die unterschiedlichste Themen", berichtete Monika Schultz den Mitgliedern des städtischen Bildungsausschusses. Nachdem die Skaterbahn in den Schulsommerferien stundenweise durch die Stadt wieder geöffnet wurde, nachdem sie monatelang geschlossen war, sei sie gegenwärtig nur noch sonnabends von 9 bis 21 Uhr zugänglich, sagte Jugendkoordinator Jens Jäger vom Zehdenicker Jugendwerk, der das neue Jugendzentrum leitet. Er berichtete auch von der Schwierigkeit, insbesondere ältere Jugendliche für das Angebot des Clubs zu begeistern. Die Nutzer des Clubs seien meist zwischen zehn und 13 Jahre alt. Gleichzeitig säßen die älteren Jugendlichen, meist 16- und 17-Jährige, vor dem Club. Es wurde zwar schon darüber nachgedacht, verschiedene Öffnungszeiten für die unterschiedlichen Altersgruppen anzubieten, so Jäger. "Mit unseren Arbeitszeiten ist das zurzeit nicht abzudecken", sagte der Jugendsozialarbeiter. Schon jetzt sind die Öffnungszeiten des Jugendzentrums sehr eingeschränkt: dienstags bis donnerstag von 14 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 20 Uhr. Montags sei die Einrichtung gänzlich geschlossen, dann müssten die Mitarbeiter Organisatorisches erledigen. Die Frage, ob sich nicht auch die Vorstandsmitglieder des Zehdenicker Jugendwerks als Träger der Einrichtung einbringen könnten, verneinte Jäger. "Die können uns nicht unterstützten", sagte er. Für eine offene Jugendarbeit sieht Jäger wenig Möglichkeiten.

Zehdenick gilt als sicher

Den vom Ausschuss ins Gespräch gebrachte Beschäftigung eines Streetworkers könnte nach Ansicht der Ausschussvorsitzenden Manuela Ludwig (CDU) wohl daran scheitern, dass es in Zehdenick zu wenig Kriminalität gebe, die Stadt als eine der sichersten im Land Brandenburg gelte. Die Aussicht, deshalb eine Streetworker-Stelle gefördert zu bekommen, seien eher gering. Dass zu überprüfen, forderte der Stadtverordnete Norbert Gerth (Gemeinsam für Zehdenick) und erinnerte an die jüngsten Serie von Steinwürfen auf die Sporthalle des Oberstufenzentrums in Zehdenick, wo die Schäden mittlerweile in die Tausende gehen. Ähnlich verhält es sich mit Schäden durch Vandalismus am Havelweg in Zehdenick, wie Fachbereichsleiter Fred Graupmann immer wieder darauf hin, dass Stadtmobiliar in der Havel lande. Doch selbst die Zielgruppe selbst, die Jugendlichen, würden sich einen solchen Ansprechpartner wünschen, ergab die Befragung des Beteiligungsprojektes.

Die Jugendarbeit in den Zehdenicker Ortsteilen sieht ohnehin anders aus. Silvana Dietrich und Astrid Frank kümmern sich als Sozialarbeiterinnen um die Dorfjugend. In acht Ortsteilen gebe es Jugendzimmer. Zwischen zehn und 20 Jugendliche werden dort jeweils betreut. In den Sommerferien unterbreiteten sie den Kids verschiedene Kreativangebote oder organisierten Ferienspiele auf den Spielplätzen.