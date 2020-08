Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Heiße Sommer, Dürre, Unwetter, Klimawandel... Brandenburg hat sich ehrgeizige Ziele zum Klimaschutz gestellt, wozu auch der Ausbau der regenerativen Energien gehört.

Das ruft immer mehr Firmen auf den Plan, die mit Windparks und Photovoltaikanlagen von der politisch und ökologisch gewollten Energiewende auch ökonomisch profitieren wollen. Die Stadt Angermünde bekommt das derzeit deutlich zu spüren. Neben dem weiteren Ausbau von Windkraftanlagen stehen inzwischen auch Solarparkbetreiber in Scharen auf der Matte und wollen in Angermünde bauen.

Stadt unter Entscheidungsdruck

"Wir bekommen derzeit vermehrt Anfragen und Anträge für Freiflächen-Photovoltaikanlagen", bestätigt die Angermünder Bauverwaltungschefin Susanne Tahineh. Es seien Anträge von über 100 Hektar, die landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen betreffen. Das setzt die Stadt nun unter Druck, wie sie künftig generell mit Photovoltaik auf Freiflächen umgeht und maßvoll Einfluss nehmen kann. Anders als bei Windkraft, deren Ausbau gesetzlich privilegiert, subventioniert und durch die Regionale Planungsgemeinschaft gesteuert wird, worauf Kommunen wenig Einfluss nehmen können, sind Photovoltaikanlagen freie Investitionen, die mit einem Bebauungsplan theoretisch überall gebaut werden können. Das zu steuern, sei Sache der Kommunen.

Aktuell wird in der Stadt ein neues Vorhaben in Kerkow diskutiert. Im Bau- und Wirtschaftsausschuss stand kürzlich der Antrag der Firma Wattmanufactur aus Schleswig-Holstein zur Diskussion, die hauptsächlich in der Gemarkung Kerkow einen "Solarpark Angermünde/Kerkow" errichten will. Dafür wurde eine Fläche über insgesamt 66 Hektar auserkoren, die sich hinter dem Sportplatz und der Dorfkirche Kerkow entlang der Bahnlinien Berlin-Stralsund und Angermünde-Stettin erstreckt. Es sind Ackerflächen, auf denen die Firma Solarmodule errichten möchte. Und gerade das ruft Skepsis in der Bauverwaltung als auch bei vielen Abgeordneten hervor, die sich sorgen, dass immer mehr Acker aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und mit Photovoltaikanlagen "bepflanzt" werden. In Angermünde gibt es bereits zahlreiche Photovoltaikanlagen, u. a. in Welsow, im Gewerbegebiet und entlang der Bahnlinie Angermünde-Berlin. Für einen Solarpark auf Ackerland in Biesenbrow hatte die SVV kürzlich grünes Licht gegeben.

"Wir wollen regenerative Energie nicht verhindern, aber Kriterien festlegen, wonach wir eine einheitliche Auswahl für eine geordnete Entwicklung unserer landwirtschaftlichen Nutzflächen im Vorfeld vornehmen können. Die Einzelentscheidung der Umsetzung durch Bebauungspläne treffen weiter die Abgeordneten", räumt Susanne Tahineh ein.

Empfehlungen für Kommunen

Die Regionale Planungsgemeinschaft will den Kommunen bis Ende des Monats eine Handreichung als Entscheidungshilfe vorlegen. Die wolle man in Angermünde abwarten und auf dieser Grundlage eine städtische Handlungsrichtlinie zum Umgang mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen erarbeiten. Der Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Solarpark Angermünde/Kerkow" wurde im Bauausschuss deshalb solange zurückgestellt.

Die Wattmanufactur erklärte, dass für ihr Vorhaben auch ein ökologisches Flächenmanagement erarbeitet wurde, das unter anderem vorsieht, die Flächen entlang der Bahnstrecken extensiv und regionaltypisch landwirtschaftlich zu nutzen und aufzuwerten, zum Beispiel durch das Anlegen von insektenfreundlichen Blühstreifen, Beweidung durch Schafe und Nutzung für die Imkerei. Dazu will man mit örtlichen Landwirten und Imkern kooperieren.