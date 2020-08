Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Rheinsbergs Linke möchte einen Bauspielplatz in der Prinzenstadt entwickeln. Ein Antrag der Stadtverordneten-Fraktion sieht vor, dass die Mittel, die Rheinsberg für die Integration von Migranten erhält, dafür eingesetzt werden, eine solche Anlage zu etablieren. "Der Bauspielplatz soll betreut sein, um wirkliche Integrationsarbeit zu leisten", heißt es in dem Papier. Dazu soll die Stadt einen Vertrag mit einem geeigneten Träger der Sozialarbeit wie etwa Esta Ruppin abschließen. Der Verein betreibt in Neuruppin einen Bauspielplatz, der sehr gut vor allem von Kindern aus dem Wohnkomplex III angenommen wird, der als sozialer Brennpunkt gilt.

Die Linke will den Rheinsberger Bauspielplatz ebenfalls im Neubaugebiet platzieren, das Gebietskulisse des Förderprogramms "Soziale Stadt" ist. Für die Suche nach geeigneten Flächen sowie benötigter Büro- und Werkstatträume soll Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) mit der städtischen Wohnungsgesellschaft Rewoge Kontakt aufnehmen.