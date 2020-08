Anke Beißer, Manja Wilde

Grünheide (MOZ) Nachdem am Sonntag ein Schwimmer auf dem Werlsee in Grünheide untergegangen war, hat die Wasserschutzpolizei die Suche nach der vermissten Person am Mittwoch fortgeführt. "Zu diesem Zweck ist ein Polizeiboot aus der benachbarten Polizeidirektion Süd angefordert worden, das mit Sonartechnik ausgestattet ist", teilte Roland Kamenz von der Pressestelle der Polizei mit. Mit dieser Technik lassen sich über Schallimpulse Personen und Gegenstände orten. So wurde eine Stelle an der der Löcknitz zugewandten Seite der Lindwallinsel ermittelt, an der die ertrunkene Person vermutet wurde und mit einer Boje gekennzeichnet. Daraufhin rückten die Taucher der Grünheider Feuerwehr an, fanden aber nichts.

Gegen 15.30 Uhr sei, vermutlich aufgrund der Strömung, eine leblose Person aufgetaucht, so Kamenz. Ein privater Bootsführer hatte den Körper auf der anderen Seite der Insel bemerkt. Abermals wurden die Taucher gerufen, um den Leichnam zu bergen. Kriminalisten kümmerten sich um die Identifizierung des Toten. Es sei noch nicht abschließend geklärt, ob es sich um den vermissten 55-jährigen Schwimmer aus Berlin handele.

Frank Kersten, der den Tauchereinsatz geleitet hat, schätzt den Werlsee als nicht sonderlich tückisch ein. Allerdings gebe es einen sehr starken Pflanzenbewuchs, Schwimmer überschätzten sich und Bootsführer seien vermehrt unvernünftig und rücksichtslos unterwegs.

