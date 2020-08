Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Für die sogenannte Festhalle ist ein Verkehrswert von einem Euro ermittelt worden. Dennoch hält sich das Interesse von möglichen Investoren noch in Grenzen. Ein konkretes Angebot liege noch nicht vor. Es gebe aber viele Nachfrage zur Ausschreibung des Objektes. "Es hat sogar schon eine Besichtigung stattgefunden", sagte Fachbereichsleiter Fred Graupmann im Bauausschuss der Stadt. Noch bis zum 31. Oktober, 12 Uhr, haben Interessenten die Möglichkeit, ein Angebot abzugeben. Neben dem möglichen Verkaufspreis von einem Euro müssen diese ein schlüssiges Nutzerkonzept vorlegen und auch nachweisen, dass sie finanziell dazu in der Lage sind, die Ideen in die Tat umzusetzen. Neben dem Kaufpreis wird in die Bewertung der Angebote die Darstellung eines Nutzungskonzeptes einfließen. Es werden grundsätzliche Aussagen erwartet: Ein Nutzungskonzept mit einer groben Übersicht zum Flächen- und Raumprogramm, gegebenenfalls unter Beifügung einer Skizze sowie ein Zeitplan mit Angaben zum Baubeginn, Fertigstellung und Nutzungsbeginn. Entscheiden wollen die Abgeordneten Anfang 2021.