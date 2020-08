Matthias Henke

Neuglobsow "Ein Programm – zwei Konzerte", heißt es zum Abschluss des Stechliner Konzertsommers am Sonnabend, 29.August. Ab 17 Uhr und ab 19.30 Uhr präsentiert das Duo Slaatto-Reinicke sein Programm "In Freundschaft – Musik für Violine und Kontrabass".

Zwischen dem "Late Summer Festival" Ende August in Dänemark und "Harmonic Space 2020" im Oktober in Berlin gastiert das Duo Slaatto-Reinecke beim "Stechliner Konzertsommer" in der Neuglobsower Kirche und präsentiert Werke, die es auch bei beiden Festivals spielt.

Deutsche Erstaufführung

Es werden Werke von Corelli, Biber und de Machaut erklingen. Spannend wird sein, wie modern de Machauts Musik aus dem 14. Jahrhundert heute anmutet und wie Biber die Stimmen vieler Vögel und Haustiere in Musik umgesetzt hat, heißt es in einer Ankündigung. Die titelgebende Komposition von Stockhausen – "In Freundschaft" wurde als Soloversion für Frank Reinecke komponiert und wird in Neuglobsow als deutsche Erstaufführung erklingen. Das Werk von Wolfgang von Schweinitz für Violine und Kontrabass schlägt die Brücke zu "Harmonic Space 2020"

Helge Slaatto ist ein renommierter Interpret zeitgenössischer Musik und ein engagierter Lehrer für junge Geiger mit Meisterklassen in Deutschland, Dänemark, Griechenland und Portugal. Bis zu seiner Emeritierung 2018 war er Professor für Violine an der Hochschule für Musik Münster. Zu seiner umfangreichen solistischen Tätigkeit kam seit 1987 die Zusammenarbeit mit Frank Reinecke, der seit 1983 als Kontrabassist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielt. Meisterkurse bei Sommerakademien, eine Honorarprofessur am Mozarteum Salzburg sowie kammermusikalische Zusammenarbeit mit bekannten Ensembles gehören zu seiner musikalischen Biografie.

Die Musiker inspirierten zahlreiche Komponisten, extra für Violine und Kontrabass zu komponieren. Die Einspielung des Werkes von Wolfgang von Schweinitz erhielt den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Das Duo konzertierte bei Festivals von Norwegen bis nach Armenien und auch in den USA. Die moderierenden Erläuterungen der Werke und ihrer Spielweise befördern ein vertieftes Verständnis der Musik.

Anmeldung erforderlich

Die Plätze in der Kirche sind von mehr als 80 auf zirka 30 begrenzt (je nach Anzahl von Familien/ Einzelpersonen) und werden bei der Anmeldung genau vergeben. Anmeldung bei Ruth Curio: Curio.stechlin@t-online.de, telefonisch von 16 bis 19 Uhr unter 0176 24098484 oder 033082 405448 unter Angabe von Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer. Die Organisatoren bitte die Besucher, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Der Einlass erfolgt ab 16.30 Uhr für 17 Uhr und ab 19 Uhr für das Abendkonzert.