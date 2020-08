Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Schon mehr als 400 Bewohner des Barnim haben ihren Urlaub in Ländern verbracht, die das Robert-Koch-Institut als Risikogebiete eingestuft hat. Die Virologen vom Robert-Koch-Institut warnen aktuell vor Reisen in etliche beliebte Urlaubsländer.

Die Gefahr, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren, ist demnach unter anderem in Ägypten, auf dem spanischen Festland und in einigen Regionen der Türkei besonders hoch. Wer dennoch dorthin fliegt, hat sich an einige Regeln zu halten, wenn er wieder daheim ist. "Reiserückkehrer aus Risikogebieten unterliegen der SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung des Landes Brandenburg", teilt Jana Mundt, Leiterin des Bereiches Landrat in der Barnimer Kreisverwaltung, auf MOZ-Anfrage mit.

Die Betroffenen seien angehalten, sich unverzüglich beim für sie zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Für alle Barnimer sei dies die Behörde im Paul-Wunderlich-Haus in Eberswalde. "Sie werden von uns über die notwendige zweiwöchige Quarantäne, über Symptome und die Pflicht informiert, sich innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Einreise testen zu lassen", sagt Jana Mundt.

Danach erfolge durch das Gesundheitsamt eine tägliche Kontaktaufnahme, bei der vor allem nach dem Befinden gefragt wird. "Sollte ein Test positiv ausfallen, wird dies vom Labor direkt dem Gesundheitsamt gemeldet", informiert die Mitarbeiterin aus dem Kreishaus. Negative Testergebnisse würden der Behörde von den Reiserückkehrern selbst vorgelegt. Dies führe in Verbindung mit der Symptomfreiheit dazu , dass die Quarantäne vorzeitig beendet werden könne.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.