Odin Tietsche

Wusterhausen (MOZ) Eine Lagerhalle der AWU in Wusterhausen ist am Mittwochnachmittag in Flammen aufgegangen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Wie die Feuerwehrleitstelle in Potsdam, die für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin zuständig ist, am Mittwochabend auf telefonische Nachfrage bestätigte, wurden die Kameraden gegen 16.40 Uhr alarmiert. In der Lagerhalle der AWU sollen offenbar Pappe sowie gelbe Säcke und weiterer Müll in Flammen stehen. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an, das Feuer soll mittlerweile aber unter Kontrolle sein. "Der Einsatz kann jedoch noch bis in die Nachtstunden hinein andauern", bestätigte ein Sprecher der Leitstelle. Die Brandursache ist noch unklar.

Insgesamt sind 45 Kameraden der Feuerwehren aus Wusterhausen, Dessow, Lögow, Neustadt und Dreetz vor Ort im Einsatz.