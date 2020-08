Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) stellt sich für eine dritte Amtszeit als Rathauschef zur Wahl. Am Mittwochabend kürte die Partei Pro Ruppin den Amtsinhaber zu ihrem Kandidaten für den Urnengang am 8. November. Ursprünglich hatte Golde nicht noch einmal antreten wollen.

Nun hat er sich doch entschieden, erneut zu kandidieren. Die Mitglieder von Pro Ruppin sprachen sich bei der Versammlung in Gildenhall klar für Golde aus. Unterstützung erhält er zudem vonseiten der CDU und der Grünen. Laut Grünen Kreisverbandssprecherin Cornelia Schwerin habe der Verband schon bei seiner Versammlung am 11. August einstimmig dafür gestimmt, Golde zu unterstützen, sollte er für eine erneute Kandidatur zur Verfügung stehen. Der Vorsitzende der CDU-Stadtverordneten-Fraktion, Heinz Stawitzki, lobte, dass Golde immer zwischen den Parteien vermittelt habe. Mit Unterstützung von CDU und Grünen hätte Golde im Falle seiner Wiederwahl 17 stimmen im Stadtparlament hinter sich und somit die absolute Mehrheit.

Wie er sagte, gehe es in der Lokalpolitik aber nicht um Parteipolitik. "Wenn ein Antrag der Linken kommt, der gut für Neuruppin ist, erwarte ich auch die Zustimmung der CDU", so der Amtsinhaber. Genaue Wahlziele wolle er nicht formulieren. Mit der Strategie 2030 gebe es bereits einen Pfad in die Zukunft, der von den Stadtverordneten mit erarbeitet worden ist. Golde wolle, dass Verwaltung, Politik und Bürger weiter zum Wohle der Stadt arbeiten.

Golde führt das Neuruppiner Rathaus seit 2005. Bei den Wahlen 2013 wurde er wiedergewählt. Es gab jedoch eine Stichwahl. Dort setzte er sich gegen seinen Mitbewerber Ronny Kretschmer (Linke) durch. Bisher sind vier weitere Bewerber bekannt: Nico Ruhle (SPD), Gerd Klier (Linke) sowie die Einzelbewerber Ronny Hein und Horst-Michael Arndt. bk