Meldungen über mögliche Wolfsrisse in OPR 2020

Am 1. März wurden in Wernikow 15 Schafe wahrscheinlich von einem Wolf gerissen, obwohl sie ausreichend gesichert waren.

Am 3. März erbeutete wahrscheinlich ein Wolf zwei Schafe in Netzeband.

Zwei Rinder starben am 23. März wahrscheinlich durch einen Wolf in Schönberg.

Das Rind eines Hobbyhalters starb am 23. März in Storbeck. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Wolf der Verursacher war.

Der Wolf konnte auch nicht als Täter ausgeschlossen werden, als am 28. März in Zühlen ein Rind gerissen wurde.

Sicher ist, dass zwei Rinder in Schönberg am 3. April durch einen Wolf getötet wurden.

Dafür war es kein Wolf, als am 8. April in Zühlen ein Rind starb.

Am 1. Mai starben drei Zwergziegen eines Hobbyhalters in Wahlendorf wahrscheinlich durch einen Wolf.

16 Schafe eines Hobbyhalters in Alt Ruppin wurden am 3. Mai gerissen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es ein Wolf war.

Auch bei den gerissenen Rindern am 4. Mai in Kränzlin und am 14. Juni in Neukammer Luch kann der Wolf als Übeltäter nicht ausgeschlossen werden.

Keinen Beweis für den Wolf als Verursacher gibt es für den Riss eines Rindes am 18. Juni in Blesendorf. Für den Rinder-Riss am 29. Juni kommt er aber in Frage.

Obwohl die Schafe ausreichend geschützt waren, starben am 23. Juni 12 Tiere in Zippelsförde. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es ein Wolf war.⇥ug