Siegmar Trenkler

Fehrbellin (MOZ) Mit dem Rodelhügel begann der Traum des Fehrbelliner Ortsbeirats vom Rhinpark. Doch die Aufschüttung ist nun mit das erste, was am Dienstag von dem umfangreichen Projekt über Bord geworfen wurde. Der Ortsbeirat hatte sich dazu Landschaftsarchitekt Steffen Hradil eingeladen, von dem das ursprüngliche Konzept stammt, um zu klären, was nach dem unerwarteten Kostensprung von 600 000 auf rund 1,9 Millionen Euro noch realistisch umsetzbar wäre.

Prioritäten gesetzt

Was soll nun also bleiben? Das war die große Frage, zu deren Beantwortung sich vor Ort getroffen wurde. Ganz klar war für die meisten Teilnehmer der Freiluftsitzung, dass das Augenmerk auf den Stellplätzen für Caravans liegen soll, die am Wasserwanderrastplatz geplant sind. Allerdings ist damit mehr verbunden, als einfach ein Fläche zu pflastern oder anderweitig herzurichten. Denn mit den Stellplätzen stellt sich auch die Frage der damit verbunden Infrastruktur, und diese zu schaffen, könnte schnell ein nicht unwesentlicher Kostentreiber werden. "Die Frage ist, ob wir einen versteckten Ort schaffen wollen, wo Leute eine Nacht mit dem Caravan oder dem Wohnmobil stehen könne, sonst aber nichts angeboten wird, oder ob wir eine Attraktion schaffen wollen, um Leute bewusst herzulocken", sagte Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall (SPD). Den Teilnehmern war jedoch klar, dass es wenig bringe, darauf zu hoffen, dass im ersten Fall niemand die Abgeschiedenheit nutzen würde, um sich seiner Abfälle zu entledigen. Doch eine öffentliche Toilette zu errichten, würde selbst in einer Minimalvariante schnell 60 000 bis 90 000 Euro kosten, wobei es nach oben praktisch keine Grenze gebe. Eine Entsorgungsmöglichkeit für die Toiletten von Wohnmobilen wäre dahingehend nicht ganz einfach, weil diese oft Chemikalien enthalten, die es unmöglich machen, sie einfach regulär ins Abwassernetz zu leiten.

So oder so werden die Stellplätze aber als wichtig angesehen und sollen definitiv umgesetzt werden, wenn auch im öffentlichen Teil des Treffens noch nicht geklärt wurde, in welcher Reihenfolge. Denn drei weitere Vorhaben kristallisierten sich ebenfalls heraus: das Herstellen eines Weges entlang des Wustrauer Rhins von der Brücke vom Stadtpark bis zum geplanten Rastplatz, das Verschieben der Übungsfläche des Reit- und Fahrvereins nach Süden und ein erstes Freischneiden der Fläche südlich der Zufahrt von der Landesstraße 16 zum Rastplatz. Letzteres soll lediglich grob erfolgen. Die beim Treffen geäußerte Hoffnung ist, dass sich dann möglicherweise durch die Nutzung der Menschen neue Wege ergeben. Vor allem sei es dafür nötig, das Unterholz zu klären. Laut Ortsvorsteher Jürgen Sternbeck (CDU) könnten weitere Arbeiten vielleicht auch bei Arbeitseinsätzen in Angriff genommen werden: Diese hatten zuletzt immer im Kurfürstenpark stattgefunden. "Dort ist aber nicht mehr viel zu machen", so Sternbeck.

Kostenmäßig sollen sich alle Vorhaben nicht außerhalb des ursprünglich beschlossenen Rahmens von etwa 500 000 Euro bewegen.