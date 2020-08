Christian Heinig

Bernau (MOZ) Was muss man beim Löschen eines brennenden E-Autos beachten? Wo liegen die Unterschiede zu einem Diesel oder Benziner?

Fragen wie diese stellen sich zunehmend auch Feuerwehrkräfte im Barnim. Zum einen, weil immer mehr Elektroautos auf den Straßen im Landkreis unterwegs sind. Zum anderen, weil das Löschen eines E-Autos durchaus tückisch sein kann, wie Ende Juli ein Fall in Potsdam zeigte. Damals war eine 19-Jährige mit einem Elektroauto gegen einen Baum geprallt und darin verbrannt.

"Wir haben das Thema mit den Elektroautos schon länger auf dem Schirm", sagt Rayk Miekley, Feuerwehrchef aus Werneuchen. Den Fall in Potsdam hat er verfolgt. "Tragisch", nennt er ihn, Miekley habe sich aber auch gewundert – über den Einsatzleiter am Unfallort. Der hatte später gegenüber dem "rbb" angegeben, E-Autos seien relativ schwierig zu löschen, und Erfahrungen habe man nicht. Daraufhin brach eine Debatte über den Ausbildungsstand der Feuerwehren aus. Für Miekley eine unnötige Debatte. "Da ist auch Eigeninitiative gefragt", sagt er.

In Werneuchen hätten bereits Feuerwehrleute entsprechende Fortbildungen zu E-Autos besucht und ihr Wissen weitergegeben. Außerdem gebe es Lehrfilme im Internet. Ähnlich ist die Situation in Bernau. "Wir haben gerade erste zwei Kameraden bei einer Schulung in Berlin gehabt", sagt der dortige Feuerwehrchef Jörg Erdmann.

Laut Miekley sei das Löschen eines E-Autos keine riesige Herausforderung für die Feuerwehrkräfte. Es gebe aber einige Besonderheiten zu beachten. Das fängt bei der Lage-Erkundung zu Beginn des Einsatzes an. "Man muss schauen, wo die Batterie verbaut ist, ob sie beschädigt ist und wo der Notschalter ist", erläutert Miekley. Im Normalfall wird die Stromversorgung der Akku-Zellen bei einem Unfall aber automatisch unterbrochen.

Zum Löschen wird bei E-Autos zudem kein Löschschaum verwendet, wie sonst üblich, sondern Wasser. Nur so lassen sich die Akkus richtig runterkühlen.

Fahrzeuge ohne E-Kennzeichen

Die größte Tücke ist für Miekley die zum Teil schlechte Kennzeichnung der E-Autos. Das sollte verbessert werden, nicht nur von Seiten der Hersteller, sondern auch von Seiten der Behörden. Denn: Bislang ist es in Deutschland zwar üblich, dass Halter von Elektrofahrzeugen auch ein spezielles Nummernschild beantragen, das sogenannte E-Kennzeichen. Die Sache ist: Es besteht aber keine Pflicht dazu, das "E" auf dem Nummernschild zu haben. "Das müsste aber verpflichtend sein, dann hätte man direkt beim Eintreffen am Einsatzort Klarheit", fordert Miekley. Barnims Kreisbrandmeister Silvio Salvat-Berg räumt ein, diese Regelung gar nicht zu kennen. "Ist das keine Pflicht mit dem E-Kennzeichen?", staunt er, um direkt hinterherzuschieben: "Wenn ein Elektromotor verbaut ist, sollte das ‚E‘ auf dem Kennzeichen Pflicht sein."

Zudem verweist er auf ein weiteres Problem, es betrifft die Batterie. Denn selbst, wenn ein brennendes E-Auto gelöscht ist, ist die Gefahr damit noch nicht gebannt. "Der Akku muss weiter runtergekühlt werden, weil in den Zellen chemische Reaktionen ablaufen – deshalb besteht weiter eine Brandgefahr."

Um die Akku-Zellen zu kühlen, braucht es ein Wasserbad. Vorgesehen sind hierfür Container, in denen die E-Autos dann mindestens für einen Tag stehen. Über einen solchen Container verfüge im Barnim aber keine Feuerwehr.

Hinzu komme, dass nicht geregelt ist, was nach dem Runterkühlen mit dem Akku passiert? "Wer ist zuständig: der Abschlepper, der Fahrzeugführer oder muss ein Spezialunternehmen kommen", fragt Salvat-Berg. Er will dieses Thema angehen.

Genau wie der Werneuchener Feuerwehrchef Miekley hat Salvat-Berg übrigens noch keine Erfahrung mit dem Löschen eines E-Autos, denn: Das gab es im Barnim bislang nicht. Aber sollte es dazu kommen, glaubt er, dass die Feuerwehren vorbereitet sind. "Das Thema ist jetzt in den Köpfen drin."