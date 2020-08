Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Es ist Donnerstagvormittag, 11 Uhr. Demnächst wird in der Seniorenresidenz Alexa das Mittagessen serviert, aber erst einmal hat Johanna Johner noch etwas zu erledigen. Etwas wichtiges, auf das sich die 87-Jährige sehr freut: Ein Videotelefonat mit ihrem Sohn Dietrich ist angemeldet. Der lebt mit seiner Familie im Westerwald und kann wegen der Entfernung ohnehin nicht so oft bei seiner Mutter sein wie er es gern würde, und die Corona-Gefahr erschwert die Sache zusätzlich.

Aber es gibt ja die moderne Technik. Dass Johanna Johner auf ihre alten Tage noch einmal aufs Internet kommen würde, war so nicht zu erwarten. Allzu viel muss sie sich damit auch nicht beschäftigen. Als sie ins Wohnzimmer in ihrem Wohnbereich kommt, ist die Verbindung schon eingerichtet, auf dem Bildschirm sieht sie ihren Sohn. Der ist eigentlich gut 600 Kilometer entfernt und scheint nun doch so nah. "Es ist ein Wunder", staunt die Seniorin. Die beiden plaudern. Später kommt noch Enkeltochter Rosemarie dazu, die demnächst ihr zweites Kind erwartet, erzählt der Oma, wie es ihr so geht und hält den Babybauch in Richtung Kamera.

Johanna Johner ist froh, wieder mit diesem Teil der Familie gesprochen zu haben – und das von Angesicht zu Angesicht. Ihren anderen Sohn Andreas, der in Schöneiche lebt, sieht sie häufiger und zwar persönlich. Besuche in Altenheimen sind nach der Zeit der strengen Corona-Beschränkungen wieder möglich. Die Videotelefonie im "Alexa" soll auch beibehalten werden, wie Betreuungsleiterin Margret Martinez sagt, als Möglichkeit zum Kontakthalten und das auch für Bettlägerige. "Wie wichtig das für unsere Bewohner ist, haben wir im Frühjahr bemerkt."

Im Grünheider Alloheim gibt es Handy für Anrufe mit Bildern. Auch hier will man sie weiter anbieten, wie Einrichtungsleiter Dennis Krumnow berichtet, auch wenn das Interesse mit den wieder möglichen Besuchen nachgelassen habe. Als Außenstehende nicht ins Haus durften, seien so täglich zehn bis 15 Telefonate geführt worden.

Im Woltersdorfer Hospiz lässt das erste Videotelefonat wohl noch auf sich warten. Das Haus verfügt durch eine Spende von Fußball-Bundestrainer Jogi Löw neuerdings über einen Laptop, über den solche Gespräche möglich wären. Seitdem wird er den Gästen des Hauses angeboten, wie Mitarbeiterin Angelika Odening berichtet "Natürlich müssen sie auch in der Lage sein, die Technik zu nutzen." Neulich habe ein Gast einen solchen Anruf tätigen wollen. "Als er den Laptop dann auf dem Schoß hatte, war ihm das zu viel und er hat dann doch lieber herkömmlich telefoniert". erzählt Angelika Odening. Grundsätzlich findet sie aber, dass das mit dem Laptop "eine tolle Sache" ist. "Und wenn ihn jemand nutzen möchte, steht er bereit."