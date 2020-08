Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Wir haben in Müllrose mehrere Unternehmen, die Wohngebäude bauen", sagt der Stadtverordnete Reno Hölzke (Bündnis Müllrose), "und ich stelle das mal in den Raum: Wenn einer der anderen Unternehmer zum Bauamt geht und fragt: ,Da hinten, wo der Mais wächst, will ich bauen. Darf ich das?‘, dann wäre die Ansage ganz klar: ,Nein!‘. Oder?" Und er ergänzt: "Ich denke nicht, dass jemand so etwas abfragen würde, der nicht wüsste, dass er die Mehrheitsfraktion in der Stadtverordnetenversammlung hinter sich hat." Von Seiten der Verwaltung gibt es darauf keine hörbare Reaktion, weder von Amtsdirektor Mario Quast noch von Bauamtsleiter Patrick Grunow, welcher zumindest zustimmend nickt. Gespannte Stille herrscht im Forstsaal, in dem am Dienstagabend die Müllroser Stadtverordnetenversammlung tagt. Und gespannt sind vor allem auch die ungewöhnlich vielen Zuhörer, die mehrheitlich wegen der einen Beschlussvorlage gekommen sind: der Beschlussvorlage zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Stück Ackerland hinter der Beeskower Straße, das von der Unternehmerfamilie Zimmer gekauft worden war.

Amtsdirektor kritisiert Presse

Am Wochenende hatte diese Zeitung ausführlich über den Fall berichtet und auch erläutert, dass der Amtsverwaltung zuvor eine umfassende Anfrage zu diesem Fall zugegangen war. Darin wird die Verwaltung unter anderem gefragt, warum sie die Beschlussfassung zur Aufstellung eines Bebauungsplanes empfiehlt für ein Stück Land, auf dem laut geltendem Recht überhaupt nicht gebaut werden darf. Und: "Darf die Empfehlung der Verwaltung, den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes zu fassen, gleichzeitig als Empfehlung an die SVV, den geltenden Flächennutzungsplan zugunsten der Interessen eines einzelnen Müllroser Unternehmers zu ändern, gewertet werden?"

Heute vor einer Woche hat die Amtsverwaltung diese Anfrage erhalten. Beantwortet hat sie sie bisher nicht. Stattdessen übt Amtsdirektor Mario Quast am Dienstag vor der SVV öffentlich und umfassend Kritik an der Berichterstattung dieser Zeitung zum Fall. Er wirft dieser Zeitung vor, mit einer solchen kritischen Berichterstattung mögliche Investoren zu verprellen. Und er verwahrt sich gegen Vorwürfe, es würde in der Verwaltung "Mauscheleien" geben. Von solchen war aber in der Berichterstattung gar keine Rede gewesen.

Als am späten Abend die erwähnte Beschlussvorlage aufgerufen wird, meldet sich Ingomar Friebel (SPD) zu Wort. Er verweist darauf, dass es in Müllrose genügend Flächen gibt, die laut Flächennutzungsplan bebaut werden können. Statt Ackerland in Bauland umzuwandeln, sollten besser weitere stadteigene Flächen entwickelt werden. "Die Art und Weise, wie hier verfahren wird, verwundert mich stark", sagt er. "Ich kann nicht nachvollziehen, dass die Verwaltung etwas empfiehlt, was im Widerspruch zum Flächennutzungsplan steht. Hier kann durchaus der Eindruck entstehen, dass hier wohlwollend etwas erarbeitet worden ist." Es sollte darauf geachtet werden, "dass hier keine Vorteilsnahme stattfindet". Und: "Wird heute dieser Beschluss gefasst, wäre das ein schwarzer Tag für die ehrenamtliche Stadtverordnetenarbeit in Müllrose."

Namentliche Abstimmung

Aus der Mehrheitsfraktion, zu der auch die Unternehmer Andrea Zimmer und Ulrich Zimmer gehören (beide erklären sich vor der Diskussion für befangen), wird die Vorlage erwartungsgemäß verteidigt. Von den Kritikern werde versucht, die Entwicklung der Stadt zu verzögern, heißt es, und: "Es wird ohnehin dazu kommen, dass diese Fläche irgendwann zu Bauland werden muss." Ein Stadtverordneter sagt: "Wer hier potenzielle Investoren wegschickt, dem ist nicht mehr zu helfen." Bürgermeister Thomas Kühl verwahrt sich gegen die Bezeichnung "Müllroser Filz" und fordert: Wer von "Filz" rede, solle dafür Beweise auf den Tisch legen.

In namentlicher Abstimmung sprechen sich je sieben Stadtverordnete für und gegen die Vorlage aus. Damit ist sie abgelehnt.