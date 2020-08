Jacqueline Westermann

Berlin/Perleberg/Weiden (MOZ) Die Ankunft in Brandenburg stand unter keinem guten Stern. Der erste Regen seit Wochen, und schon passierte es – der Reifen rutschte weg, ein kleiner Sturz. Michael Tiefels Knöchel schwoll an. Eine Nacht im Zelt war auch tabu bei den Wassermassen, die vom Himmel kamen. In Perleberg fand er eine kleine nette Pension, die ihm erlaubte, sein schwer beladenes Fahrrad mit auf das Zimmer zu nehmen. Am nächsten Tag sollte es weiter gen Berlin gehen, dort wollte er einen Vortrag zu mentaler Stärke halten. Doch am nächsten Morgen zeigte sich noch ein Malheur: ein geplatzter Reifen.

Der 45-Jährige aus Weiden in der Oberpfalz macht etwas, das zunächst nicht allzu ungewöhnlich klingt: eine Fahrradtour von Flensburg nach Weiden, knapp 860 Kilometer in sechs Tagen. Doch Michael Tiefel ist seit einem Unfall und weiteren Erkrankungen schwerbehindert. Dennoch wollte er ein Zeichen setzen – und anderen Hoffnung geben, was mit mentaler Willensstärke möglich ist. Er plante die Tour und rief zu einer begleitenden Spendenaktion für die Krebsstation im Klinikum Weiden auf. "Ich wollte etwas machen, was ich noch nie gemacht habe. Und 50 Euro irgendwohin spenden kann jeder", erzählt der Bayer. Im Klinikum vor Ort sehe er außerdem direkt, wie das Geld verwendet wird und wie es den Betroffenen zugute kommt.

Mentale Stärke gegen Diagnose

2001 begann Tiefels Odyssee. Er fuhr mit dem Motorrad, war schon in Blickweite seines Zuhauses, als ein Auto ihn erfasste und ihn zehn Meter durch die Luft schleuderte. Die Hüfte zertrümmert, die Schulter ausgekugelt, der Rücken angebrochen. Das Bein mehrfach gebrochen, Knie und Fuß waren total kaputt. Tiefel lag im Koma und musste mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen. Seine damalige Frau trennte sich von ihm. "Die Ärzte sagten mir, dass ich nicht mehr laufen könne", erzählt Tiefel. "Ich wusste, ich kann das akzeptieren, oder ich mache etwas." Vor allem für seine damals zweijährige Tochter wollte er sich nicht mit der Diagnose abfinden. Er recherchierte und begann auf eigene Faust zu trainieren.

Eigentlich ist Tiefel Polizist. Nach dem Unfall und der Diagnose war er dienstuntauglich. Es folgten vier Jahre mit Operationen und Rehas. Immer wieder musste er sich motivieren. Doch der Weidener wurde belohnt: Entgegen aller Diagnosen konnte er wieder laufen und wurde sogar diensttauglich geschrieben, ist bis heute leidenschaftlicher Polizist. Mittlerweile ist er größtenteils als Trainer und in der Polizeiausbildung eingesetzt. "So wie früher geht es eben nicht mehr." Auch privat fand er sein Glück, eine neue Frau und zwei weitere Kinder an seiner Seite.

Doch vor zehn Jahren der nächste Rückschlag: Colitis Ulcerosa. Die chronische Dickdarmentzündung ist unheilbar. Wo beim Knochenbruch die körperliche Bewegung helfen konnte, sah es nun anders aus. "Ich konnte nichts mehr machen", so Tiefel. Doch aufgeben wollte er wieder nicht. Er fokussierte sich auf mentales Training, begann ein Fernstudium als Mentaltrainer. "Man schafft so viel, wenn man will", erzählt der Lifecoach und Aufmerksamkeitstrainer an diesem Abend in Berlin. Mit der Fahrradtour will er zeigen, dass oft noch viel mehr in einem steckt, als man selbst denkt.

Am Tag nach dem Gespräch teilt Tiefel seiner Internet-Gemeinde über sein Instagram-Profil, wo er regelmäßig über die Fortschritte der Tour informiert, mit, dass er am späten Abend in Berlin einen weiteren Zwischenfall hatte. Ein Autofahrer nahm ihm die Vorfahrt, Lenker und Gangschaltung bekamen beim Sturz etwas ab, ebenso das ohnehin schon kaputte Knie. Doch am folgenden Morgen steht fest – sie geht weiter, Michael Tiefels "Mental-Power-against-Cancer"-Tour (Mentale Stärke gegen Krebs). In kurzen Videos dokumentiert er seine Weiterfahrt durch Potsdam-Mittelmark. Wieder scheint es, dass nichts ihn aufhalten kann. Denn am Freitag will er die gesammelten Spenden in Weiden übergeben.

Wer möchte, kann die Spendenaktion unter www.betterplace.me/mental-power-against-cancer unterstützen.