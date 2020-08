Wieder Treffen des Stadtwächters

Einen kleinen Vorgeschmack auf das Stadtwächtertreffen gibt es schon am 12. September. Da lädt Gubens Stadtwächter Andreas Peter zum mittlerweile 37. Mal zum Stadtwächterstündchen, gleichzeitig auch zum ersten Corona-Stadtwächterstündchen, das nicht – wie gewohnt – in Peters Stube, sondern Am Dreieck unter den Linden stattfinden wird. Das Gesangsduo "Two Pieces" aus Spremberg ist zum dritten Mal dabei. Um 18 Uhr geht es los, der Kostenbeitrag liegt bei fünf Euro. Anmeldungen sind laut Peter erbeten (Telefon 03561 551304).