Camillo Kupke

Berlin (MOZ) Wegen Corona finden die UFA Filmnächte in diesem Jahr ausschließlich im Internet und nicht mit Tausenden Gästen auf der Berliner Museumsinsel statt. Dieses Verfahren ermöglicht es, dass Stummfilmfans in aller Welt dabei sein können. Vom heute bis 22. August werden drei frühe, musikalisch untermalte Meisterwerke der Kinogeschichte gezeigt.

Den Auftakt macht heute Abend Fritz Langs epochaler Science-Fiction-Film "Frau im Mond" (1929) mit der musikalischen Interpretation von Star-DJ Jeff Mills. Am Freitag folgt die legendäre Berlin-Hommage "Menschen am Sonntag" von Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer und Billie Wilder (1929/1930), zu der DJ Raphaël Marionneau die Musik beisteuert. Am Sonnabend wird schließlich Lotte Reinigers "Die Abenteuer des Prinzen Achmed" (1926) gezeigt, der erste abendfüllende Scherenschnittfilm der Geschichte. Die Märchenwelt aus filigranen Silhouetten begleitet Trioglyzerin mit klassischen und orientalischen Instrumenten.

Alle Filme starten online um 21 Uhr und sind dann jeweils für 24 Stunden frei abrufbar.

Infos: ufa-filmnaechte.de