Fehrbellin Brieselang. Schnupperkurs und Turnier: Am heutigen Sonntag, 23. August, findet ab 12.30 Uhr auf dem Golfplatz in Wall im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Fehrbellin unter dem Motto "Brieselang geht golfen" bereits zum dritten Mal ein Golfevent statt.

Gespielt wird der Mannschaftswettbewerb "2er Scramble" – bestehend aus zwei Spielern. Neun Löcher müssen bewältigt werden. Beim "2er Scramble" bilden ein erfahrener Golfer mit Handicap und ein Einsteiger ein Team. Jeder Spieler schlägt ab. Der Ball, der am besten liegt, wird weitergespielt, bis er schließlich im jeweiligen Loch landet. Das Turnier selbst beginnt um 15 Uhr. Das Siegerteam erhält einen Wanderpokal. Nach der Ehrung ist gemeinsames Zusammensein angesagt. Eine Einführung für Nichtgolfer erfolgt übrigens von 12.30 bis 14.30 Uhr auf der Clubanlage. Veranstalter ist die Golf im Wall GmbH & Co. KG in Kooperation mit dem SV-Grün-Weiss-Brieselang.

Nichtgolfer zahlen 30 Euro für das Schnuppergolfen und die Turnierteilnahme inklusive Leihschläger und drei Bälle (5 Euro Rabatt für Mitglieder SV Grün - Weiss-Brieselang e.V.); Golferzahlen halten 20 Euro für die Turnierteilnahmegebühr bereit. Mitglieder (Golf in Wall und SV Grün-Weiss-Brieselang zahlen 10 Euro. Anmeldungen und Information erhalten Interessierte beim Veranstalter Golf in Wall, Am Königsgraben 1 - 16818 Wall, Telefon: 033925-71135, info@golfinwall.de. Internet: www.golfinwall.de.