Gunnar Reblin

Neustadt Die offizielle Premiere endete mit einer Niederlage – 1:3 im Landespokal in Ahrensfelde. Abgehakt. Silvano Fiore fiebert nun dem Liga-Einstand entgegen. Der 33-jährige Neu-Trainer des SV Schwarz-Rot Neustadt tritt mit seinem Team am Freitagabend in der Fußball-Landesliga beim Birkenwerder BC an. Vor seinem Liga-Debüt sprach Sportredakteurmit ihm.

Herr Fiore, kribbelt es schon? Wie ist die Stimmung im Neustädter Lager vor dem Saisonstart?

Bei uns allen herrscht Vorfreude pur. Es wird Zeit, dass es wieder losgeht. Dann löst sich auch etwas der Krampf der Vorbereitung.

Sie liefern schon das Stichwort. Welche Schulnote würde Sie der Vorbereitung geben?

Puh, da muss ich kurz überlegen. Ich würde eine solide Zwei vergeben, weil ich grundsätzlich mit den erreichten Veränderungen, die wir angeschoben haben, zufrieden bin. Wir mussten und haben an ein paar Stellschrauben gedreht, auch, was das Teamgefüge und den Teamgeist angeht. Die Identität muss stimmen. In dieser Hinsicht haben alle die volle Leidenschaft eingebracht. Von daher würde ich in diesem Bereich gar eine glatte Eins geben. Der Teamspirit kann schließlich einige Prozente ausmachen. Ich hoffe, dass uns der Zusammenhalt und die Gier durch das Spiel gegen Birkenwerder tragen.

Wie stufen Sie die Aufgabe gegen den Aufsteiger aus der Landesklasse Nord ein, zumal Ihr Team auf Kunstrasen spielen muss?

Kunstrasen hin oder her, bei uns heißt die Devise volle Pulle. Birkenwerder hat ja auch einen Rasenplatz, aber eben kein Flutlicht dort. Der BBC will wohl grundsätzlich alle Heimspiele auf Kunstrasen austragen. Zum Glück können wir bei uns vor Ort ein Abschlusstraining auf Kunstrasen absolvieren. Ich werde vorab noch mit dem Sachsenhausener Marc Flohr telefonieren, der mir ein paar Infos zum Gegner gibt. Er ist sozusagen mein Scout.

Welche Elemente aus dem Vorbereitungs-Trainingsplan wollen Sie von Ihrer Mannschaft gegen Birkenwerder sehen?

Die Einstellung, dieses Wir-Gefühl, habe ich schon angesprochen. Wir haben in der Vorbereitung natürlich auch viel an unserem Spiel, so wie ich es mir als Trainer vorstelle, gearbeitet. Dazu zählt die schnelle Balleroberung, nachdem die Kugel verloren ging. Da müssen wir vom Kopf her bereit dazu sein. das verlange ich auch von allen. Und wir wollen geradliniger nach vorn spielen. Auch ein wichtiger Aspekt. Das ist aber ein Prozess, da steht uns noch viel Arbeit bevor. Aber erst einmal ging es darum, alle in ein Boot zu bringen, um diesen Prozess einleiten zu können. Das haben wir geschafft. Vom Spielsystem ist es wie bei allen anderen Teams auch, wir wollen möglichst flexibel sein.

Wenn Sie vor dieser Saison noch einen Wunsch gehabt hätten, auf welcher Position Sie dem Team Qualität zuführen wollen, wo wäre das gewesen?

Auf der Außen- und Innenverteidiger-Position. Einfach deshalb, weil uns dann mehr Optionen zur Verfügung stehen würden. Darum geht es. Insgesamt sind wir sehr gut aufgestellt, es passt.

Letzte Frage: Können Sie gegen Birkenwerder aus dem Vollen schöpfen?

Leider nein. David Paege fehlt krankheitsbedingt. Hinter dem Einsatz von Florian Kunze, der Wadenprobleme hat, steht ein großes Fragezeichen. Bei Torwart Kai Schirmer, der sich zuletzt im Test gegen Zaatzke einen Finger ausgekugelt hat, müssen wir abwarten, ob er schon wieder voll belasten kann. Ansonsten sind alle Mann an Deck und bei allen herrscht Vorfreude auf die neue Saison. Auch bei mir.