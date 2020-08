dpa

Berlin (dpa) Der Linke-Politiker Sebastian Scheel wird am Donnerstag neuer Senator für Stadtentwicklung und Wohnen. Zunächst überreicht ihm der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Roten Rathaus (9.00 Uhr) seine Ernennungsurkunde. Am Vormittag wird er anschließend während der Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses als neues Mitglied des rot-rot-grünen Senats vereidigt.

Der Linke-Landesvorstand hatte den bisherigen Staatssekretär für Wohnen am Montag als neuen Senator vorgeschlagen. Er wird Nachfolger von Katrin Lompscher (Linke), die Anfang August als Senatorin zurückgetreten war. Sie hatte den Schritt mit Fehlern bei der Abrechnung und Versteuerung ihrer Bezüge aus Tätigkeiten als Verwaltungs- und Aufsichtsrätin landeseigener Unternehmen begründet.

Scheel hat als Staatssekretär eng mit ihr zusammengearbeitet. Am Dienstag erklärte er, den bisherigen Kurs fortsetzen zu wollen. Das gilt etwa mit Blick auf das umstrittene Mietendeckel-Gesetz, das in Berlin seit Februar in Kraft ist und maßgeblich von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erarbeitet wurde. Scheel hat angekündigt, das Thema Neubau müsse in Zukunft einen noch stärkeren Fokus haben.